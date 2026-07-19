stc تُجري إخلاء وهميا لمبناها الرئيسي في برج العاصمة

خلال الإخلاء بمقر الشركة في برج العاصمة

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc ، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، عن إجراء إخلاء وهميا لمبناها الرئيسي ببرج العاصمة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية وإدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة، وبمشاركة موظفي الشركة ، بهدف تعزيز جاهزية فرق العمل ورفع مستوى الوعي بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ.

تمت عملية الإخلاء الوهمي بحضور ممثلين من الإدارة العامة للدفاع المدني، الذين أشرفوا على تنفيذ خطة الإخلاء والتحقق من التزامها بالمعايير والأنظمة المعتمدة من الجهات الرسمية، بما يضمن سلامة جميع العاملين في الشركة في الظروف الطارئة وغير المتوقعة.

في بيان لها، أوضحت stc أن تنفيذ الإخلاء الوهمي يأتي ضمن استراتيجيتها لإدارة المخاطر، حيث تحرص الشركة على تطبيق جميع متطلبات الدفاع المدني بما في ذلك تعيين مُرشدين من موظفيها في كل طابق للإشراف على عمليات الإخلاء، وتوفير اللوحات الإرشادية في المداخل والمخارج، والتأكد من جاهزية أنظمة السلامة مثل أجهزة الإنذار، السماعات الداخلية، خراطيم المياه، وأجهزة كشف الدخان، بالإضافة إلى تحديد نقاط التجمع وممرات الطوارئ وإجراء تدريبات دورية للموظفين على الإسعافات الأولية.

وتؤكد stc أن جهودها في مجال السلامة تأتي ضمن استراتيجيتها الداخلية التي تعنى بمختلف الجوانب الوظيفية والمهنية لموظفيها، حيث تسعى الشركة إلى تعزيز التواصل معهم داخل وخارج بيئة العمل، إيمانا منها بأن موظفيها هم العامل الأساسي في نجاحها واستمرارها كشركة رائدة في قطاع الاتصالات والحلول الرقمية في الكويت.