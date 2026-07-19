العدل: تداول 153 عقارا خلال أسبوع بقيمة 92.8 مليون دينار

وزارة العدل

أظهرت إحصائية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل الكويتية اليوم الأحد تداول 153 عقدا عقاريا خلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 9 يوليو الجاري بقيمة إجمالية بلغت نحو 8ر92 مليون دينار كويتي (نحو 306 ملايين دولار أمريكي).

وذكرت الإحصائية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أن عقود العقار الخاص جاءت في الصدارة بـ117 عقدا بقيمة بلغت 51 مليون دينار (نحو 168 مليون دولار) فيما حلت عقود العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بتداول 31 عقدا بقيمة 25 مليون دينار (نحو 5ر82 مليون دولار) بينما جاءت تداولات العقارات التجارية ثالثا بأربعة عقود بقيمة 2ر16 مليون دينار (نحو 4ر53 مليون دولار).

وأوضحت أن تداولات العقود العقارية توزعت بواقع 13 عقدا للعقار الخاص وعقدين للعقار الاستثماري ومثلهما للعقار التجاري في محافظة العاصمة فيما تم تداول 21 عقدا للعقار الخاص وخمسة عقود استثمارية في محافظة حولي في حين شهدت محافظة الفروانية تداول سبعة عقود للعقار الخاص وثلاثة عقود استثمارية وعقد تجاري واحد.

وأضافت أن محافظة مبارك الكبير شهدت تداول عشرة عقود للعقار الخاص وعقد استثماري واحد فيما شهدت محافظة الأحمدي تداول 45 عقدا للعقار الخاص و20 عقدا استثماريا بينما شهدت محافظة الجهراء تداول 21 عقدا للعقار الخاص وعقد تجاري واحد.