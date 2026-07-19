الأرصاد الجوية: طقس شديد الحرارة ورياح مثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية في بعض المناطق

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية اليوم الأحد تأثر البلاد بطقس شديد الحرارة ورياح مثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية الأفقية في بعض المناطق وتتسبب بارتفاع درجات الحرارة.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية شديدة الحرارة مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية أحيانا مثيرة للرمال والأتربة وتنخفض بسببها الرؤية الأفقية في بعض المناطق مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وأضاف العلي أن سرعة الرياح الشمالية الغربية ستقل ويترسب الغبار تدريجيا وتتحسن الرؤية الافقية مع الساعات الأولى من الليل مبينا أن الطقس سيكون رطبا نسبيا على السواحل والجزر الليلة.

وأوضح أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح بين 49 و51 درجة مئوية على المناطق البرية بينما تتفاوت درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 37 و45 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجزر أما الصغرى فتتراوح بين 34 و37 درجة مئوية.

وذكر أن الطقس المتوقع من اليوم حتى بعد غد الثلاثاء يكون شديد الحرارة نهارا مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تكون قوية أحيانا من 20 إلى 55 كيلومترا في الساعة وتقل معها الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وأفاد بأن الطقس ليلا من اليوم حتى بعد غد الثلاثاء يكون حارا إلى مائل للحرارة مع ترسب الغبار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتراوح سرعتها ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة.

ودعا العلي إلى الالتزام بالأماكن المكيفة وعدم التعرض إلى أشعة الشمس خلال وقت الذروة تفاديا للإجهاد الحراري وضربات الشمس مع شرب كميات يحتاجها الجسم من الماء والسوائل.