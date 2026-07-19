زين الكويت تُتوَّج بجائزة الابتكار في شبكات 5G Advanced في الخليج

تُوِّجت زين الكويت بلقب الشركة الرائدة في ابتكارات شبكة الجيل الخامس المُتقدّم في دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2026 من مؤسّسة كابيتال فاينانس إنترناشيونال.

وذكرت الشركة أن مؤسسة “كابيتال فاينانس” منحتها هذه الجائزة تقديراً لريادتها في تطوير تقنيات الشبكات المُتقدّمة، وتوظيفها عملياً لتقديم قيمة ملموسة للعملاء، وقطاع المشاريع والأعمال، ودعم مستهدفات الاقتصاد الرقمي في الكويت.

وأجرت مؤسّسة كابيتال فاينانس إنترناشيونال تقييماً شاملاً، سلّطت فيه الضوء على نهج شركة زين الكويت العملي القائم على أسس راسخة في ابتكارات وتطبيقات تقنيات الجيل الخامس المُتقدّم (5G-A) على المستويين التشغيلي والتجاري، إذ أشادت لجنة التحكيم بقدرة الشركة على مواءمة استثمارات الشبكة مع سلوك العملاء، واقتصاديات الطيف الترددي، وجودة الخدمة، والقيمة الاستراتيجية طويلة الأمد، بدلاً من تبنّي التقنيات من الناحية الفنية بمعزل عن أثرها الفعلي.

الجدير بالذكر أن هذا الإنجاز يعكس رحلة التحوّل التي تقودها زين الكويت، لتُصبح شركة تكنولوجيا مُتكاملة تضع العملاء في قلب أعمالها، وذلك في إطار استراتيجيتها التشغيلية “4WARD – التقدّم بغاية” وبما يتماشى مع أهداف رؤية الكويت 2035.

وكانت زين من أوائل الشركات التي أطلقت خدمات الجيل الخامس المُتقدّم تجارياً على نطاق واسع في الكويت خلال العام 2025، مع توفير التغطية في معظم أنحاء البلاد، وإرساء قاعدة أكثر تطوراً لتمكين الجيل القادم من الخدمات الرقمية.

وأعلنت زين الكويت مؤخّراً عن نجاحها باستكمال اختبار مُعدّل نقل بيانات فائق وصل إلى 31 جيجابِت في الثانية، باستخدام تقنيات مُتقدّمة لتجميع الطيف مُتعدد النواقل عبر نطاقات أقل من 6 غيغاهرتز (باستخدام نطاقات n77 وn78 وn41) والموجات المليمترية (mmWave)، ما يعكس استمرار التزامها بالاستثمار في بناء بُنية تحتية تقنية جاهزة للمُستقبل، وتركيزها المتواصل على تطوير قُدرات الشبكة لمواكبة الطلب المُتزايد وتمكين الجيل القادم من الخدمات الرقمية.

يُجسّد هذا الإنجاز التقني تميّز زين في تطوير شبكتها وتوجيه استثماراتها بكفاءة، من خلال التكثيف المدروس في المناطق ذات الاستخدام المرتفع، والإدارة الذكية للسعات، وتعزيز القدرات في المواقع التي تُحقّق أعلى قيمة للعملاء من الأفراد والمؤسّسات.

كما يعكس الإنجاز جاهزية الشبكة لدعم الحلول المُتقدّمة للنفاذ اللاسلكي الثابت، وخدمات الاتصال المُخصّصة للمؤسسات الكبيرة، وتطبيقات إنترنت الأشياء واسعة النطاق، والبيئات الذكية، إلى جانب التطبيقات التي تتطلّب سرعات نقل بيانات عالية وزمن استجابة فائق الانخفاض.

وتتمثّل أحد العناصر الرئيسية في نهج زين الكويت في انتقالها من الاعتماد على مؤشّرات أداء الشبكة التقليدية إلى نموذج إداري يضع تجربة العملاء في صميم عملياته، فمن خلال استخدام التحليلات والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تستطيع زين رصد الأعطال المحتملة بصورة مبكرة، وتحليل أنماط حركة البيانات، وتعزيز سرعة الاستجابة للأعطال، وتحسين الأداء استباقياً في المناطق التجارية والمواقع ذات الكثافة العالية وغيرها من المناطق التي تشهد استخداماً مُكثّفاً للبيانات.

يضمن هذا النهج قياس الابتكار في الشبكة ليس فقط وفقاً للمعايير والمؤشرات التقنية، بل أيضاً استناداً إلى أثره الفعلي في موثوقية الخدمة واستقرار الأداء وزمن الاستجابة وتجربة العملاء بشكل عام.

سلّطت لجنة التحكيم في “كابيتال فاينانس” الضوء على تعاون زين الكويت مع نخبة من شركات التكنولوجيا العالمية ومزوّدي الخدمات السحابية فائقة النطاق، حيث تسهم هذه الشراكات، إلى جانب تحوّل منظومة دعم الأعمال الرقمية لدى زين، في تعزيز مرونة الخدمات والكفاءة التشغيلية والتخصيص وتقديم تجارب متكاملة عبر مختلف القنوات، فضلاً عن تسريع طرح المنتجات والخدمات الجديدة في السوق.

يُعزّز هذا التكريم مكانة زين الكويت في طليعة الابتكار في شبكات الجيل الخامس المُتقدّم على مستوى سوق دول مجلس التعاون الخليجي، ويعكس التزامها طويل الأمد بالاستثمار في البنية التحتية، وتطوير الكفاءات المتخصصة، وتعزيز التعاون مع الشركاء العالميين.

ومن خلال مواصلة تطوير شبكتها، تستمر زين في تمكين التجارب الرقمية المتقدمة، ودعم التحول الرقمي في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، والمساهمة في بناء كويت أكثر اتصالاً وابتكاراً وجاهزيةً للمُستقبل.