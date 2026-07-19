رئيس أول لإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت ناصر مشاري السنعوسي والرئيس التنفيذي لجمعية إنجاز الكويت ليلى هلال المطيري

انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن بناء أسواق مالية أكثر استدامة يبدأ بالاستثمار في المعرفة، أعلنت بورصة الكويت عن اختتام شراكتها الاستراتيجية مع جمعية إنجاز الكويت للعام الأكاديمي (2025/2026) بنجاح استثنائي، والتي أثمرت عن تمكين 931 طالباً وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية من خلال أربعة برامج متخصصة في الثقافة المالية وريادة الأعمال.

امتدت الشراكة خلال الفترة من ديسمبر 2025 حتى يوليو 2026، وشملت 18 مؤسسة تعليمية في مختلف أنحاء دولة الكويت، حيث تجاوزت المبادرة العدد المستهدف بنسبة إنجاز بلغت 116%. ذلك ويعكس هذا الإنجاز التزام بورصة الكويت المستمر بمسؤوليتها المجتمعية ودورها في تعزيز الوعي المالي، بما يسهم في إعداد جيل قادر على اتخاذ قرارات مالية مدروسة والمساهمة بفاعلية في الاقتصاد الوطني.

مبادرات تعليمية تفاعلية لنشر الثقافة الاقتصادية ومفاهيم الاستثمار

يأتي برنامج “إنجاز الكويت” للتوعية المالية ضمن المبادرات التعليمية التي تقدمها جمعية إنجاز الكويت غير الربحية، بهدف تزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات العملية في مجالات إدارة الأموال، والاستثمار، وريادة الأعمال، من خلال برامج تفاعلية تجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي.

بورصة الكويت تختتم شراكتها الاستراتيجية مع “إنجاز” بتمكين 931 طالباً وطالبة في مجالات الثقافة المالية وريادة الأعمال

وقد صُممت البرامج لتناسب مختلف المراحل العمرية، بمشاركة نخبة من متطوعي القطاع الخاص، بهدف ربط الطلبة بالممارسات الواقعية في عالم المال والأعمال، وشملت:

برنامج “أموالي ومستقبلي”: استفاد منه 176 طالباً وطالبة من المرحلة المتوسطة، حيث ركز على تعريف المشاركين بمفاهيم الثقافة المالية، وإدارة الأموال، وفهم آليات الأسواق العالمية من خلال أنشطة تطبيقية تنمي مهارات اتخاذ القرار الاقتصادي.

برنامج “أنا ريادي”: استقطب العدد الأكبر من المشاركين بواقع 324 طالباً وطالبة من المرحلة المتوسطة، وقدم لهم تجربة عملية في ريادة الأعمال، بدءاً من تطوير الأفكار والمنتجات ووصولاً إلى إعداد العروض الاستثمارية التي تحاكي بيئة سوق المال.

برنامج “التمويل الشخصي”: شارك فيه 266 طالباً وطالبة من المرحلتين الثانوية والجامعية، وركز على تعزيز مهارات التخطيط المالي من خلال مفاهيم الادخار، وإعداد الميزانيات، وإدارة الائتمان، واتخاذ القرارات المالية السليمة، باعتبارها ركائز أساسية لبناء وعي مالي مستدام.

برنامج “الشركة”: أتاح لـ165 طالباً وطالبة من المرحلتين الثانوية والجامعية فرصة تأسيس وإدارة شركات افتراضية تحت إشراف مرشدين من القطاع الخاص، إلى جانب تطوير مهاراتهم التنافسية للمشاركة في مسابقة إنجاز العرب الإقليمية وتمثيل دولة الكويت.

رئيس أول لإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت ناصر مشاري السنعوسي

شراكة استراتيجية لتمكين الشباب وبناء القدرات

تعليقاً على نتائج الشراكة، قال السيد/ ناصر مشاري السنعوسي، رئيس أول إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت: «تؤمن بورصة الكويت بأن بناء مستقبل مالي مستدام يبدأ من تعزيز المعرفة وترسيخ الوعي المالي لدى الأجيال القادمة. ومن خلال شراكتنا مع جمعية إنجاز الكويت ورعايتنا لبرامجها التعليمية، نجحنا في توفير تجارب تفاعلية أسهمت في تمكين الطلبة من اكتساب مهارات أساسية في إدارة الأموال، والاستثمار، وريادة الأعمال، وربط المفاهيم المالية بالتطبيق العملي بما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية واعية في المستقبل.»

وأضاف السنعوسي: «نفخر بالنتائج التي حققتها هذه الشراكة، والتي أسهمت في تمكين 931 طالباً وطالبة، متجاوزة الأهداف المحددة، ونؤكد استمرار التزام بورصة الكويت بدعم المبادرات التي تعزز الثقافة المالية وتساهم في إعداد جيل أكثر وعياً وقدرة على المشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الكويت.»

تأتي هذه الشراكة ضمن إطار استراتيجية بورصة الكويت للمسئولية الإجتماعية، والتي تضع تعزيز الثقافة المالية وتنمية الكفاءات الوطنية ضمن أولوياتها الرئيسية، انطلاقاً من إيمانها بأن بناء الوعي المالي يبدأ منذ المراحل التعليمية المبكرة. كما تؤكد البورصة أن الاستثمار في المعرفة والمهارات يمثل ركيزة أساسية لإعداد جيل يمتلك الأدوات اللازمة ليصبح مستثمراً واعياً، ومبتكراً، وقادراً على الإسهام في نمو وتطور الاقتصاد الوطني.

الرئيس التنفيذي لجمعية إنجاز الكويت ليلى هلال المطيري

من جانبها، قالت السيدة/ ليلى هلال المطيري، الرئيس التنفيذي لجمعية إنجاز الكويت: «تفخر جمعية إنجاز الكويت بشراكتها الاستراتيجية مع بورصة الكويت، والتي تجسد رؤية مشتركة حول أهمية تمكين الشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني. إن دعم بورصة الكويت لبرامج إنجاز يمثل مساهمة مهمة في إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل، ويتيح لنا توسيع نطاق برامجنا والوصول إلى عدد أكبر من الطلبة في مختلف المراحل التعليمية. نتقدم بالشكر إلى بورصة الكويت على ثقتها ودعمها المستمر، ونتطلع إلى مواصلة هذه الشراكة وتعزيز أثرها الإيجابي خلال السنوات المقبلة.»

جمعية إنجاز الكويت مؤسسة غير ربحية، تابعة لشبكة “Junior Achievement العالمية”، معززة من قبل القطاع الخاص الكويتي. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع قطاعي الأعمال والتعليم في الكويت، وبمساندة من المتطوعين المؤهلين، تقدم إنجاز برامج تعليمية باللغتين العربية والإنجليزية حول ريادة الأعمال ومهارات القيادة، بهدف بناء مسارات مهنية ناجحة وتمكين الشباب الكويتي من الإسهام الفاعل في الاقتصاد الوطني.

مواءمة الجهود المجتمعية مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

تمثل الشراكة بين بورصة الكويت وجمعية إنجاز الكويت نموذجاً فاعلاً لتكامل الأدوار بين مؤسسات القطاع المالي ومنظمات المجتمع المدني، بهدف إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتطور، وتعزيز قدرته على الابتكار واتخاذ القرارات المالية الواعية.

ومن خلال دعمها المستمر لبرامج إنجاز، تواصل بورصة الكويت ترجمة رؤيتها في مجالات المسؤولية الاجتماعية والاستدامة المؤسسية إلى مبادرات عملية ذات أثر ملموس، تركز على تطوير التعليم النوعي، وبناء القدرات، وتمكين الشباب، بما يساهم في تنمية رأس المال البشري وتعزيز مشاركته في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الكويت.

تأتي هذه الجهود في إطار التزام بورصة الكويت بدعم أهداف رؤية الكويت 2035 لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، وتنمية قدرات المواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية. كما تنسجم هذه المبادرة المجتمعية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) ذات الصلة، لا سيما:

الهدف الرابع: التعليم الجيد، من خلال دعم البرامج التعليمية التي تعزز الثقافة المالية وتنمي المهارات العملية لدى الطلبة، بما يساهم في إعداد أفراد أكثر جاهزية للمستقبل.

الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، عبر تمكين الشباب بالمعارف والمهارات المالية وريادة الأعمال التي تدعم قدرتهم على استكشاف الفرص الاقتصادية والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.

الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية، بما يعزز تكامل الجهود لتحقيق أثر تنموي مستدام.

تؤكد بورصة الكويت استمرار التزامها بدورها كمؤسسة مالية وطنية مسؤولة، تسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً بالفرص المالية والاستثمارية، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في المعرفة وتمكين الأجيال القادمة.