شركة الاستثمارات الوطنية تحصد جائزة أفضل بنك استثماري في مجال أسواق الأسهم في الكويت لعام 2026

الرئيس التنفيذي لقسم الاستثمارات المصرفية والبديلة لشركة الاستثمارات الوطنية بشار خان

في إنجاز جديد يعكس ريادتها ومكانتها الراسخة في القطاع المالي والاستثماري، حصدت شركة الاستثمارات الوطنية وللمرة الثالثة على التوالي جائزة “أفضل بنك استثماري في مجال أسواق الأسهم في الكويت” ضمن جوائز التميز لعام 2026 المقدمة من شركة يوروموني العالمية. وجاء هذا التتويج تقديراً للدور المحوري الذي تقوم به الشركة في تقديم خدمات استثمارية ومالية متطورة، وإسهاماتها الفاعلة في تطوير سوق رأس المال الكويتي من خلال إدارة الطروحات العامة وتنفيذ العمليات الاستثمارية. وتعتمد يوروموني في منح جوائزها على دراسة وتقييم شاملين لمجموعة من المعايير الكمية والنوعية، تشمل الابتكار وجودة الخدمات والأداء المؤسسي وآراء المتخصصين والتقارير والأبحاث. وتُعد هذه الجوائز من أبرز الجوائز العالمية في القطاع المالي، إذ تستند إلى أكثر من 50 عاماً من الخبرة.

وفي معرض تعليقه، صرّح السيد / بشار خان، رئيس تنفيذي لقطاع الاستثمارات المصرفية والبديلة في شركة الاستثمارات الوطنية، قائلاً: “يعكس هذا التكريم قوة منصة الخدمات المصرفية الاستثمارية للشركة، وعمق خبرتنا في أسواق رأس المال. ونحن ملتزمون بتقديم المشورة للجهات المُصدرة من خلال عروض مُهيكلة استراتيجياً، واكتشاف دقيق للأسعار، وتفاعل فعّال مع المستثمرين، مع الحفاظ على أعلى معايير التنفيذ التي تُسهم في تحقيق نتائج سوقية ناجحة.”

سجل حافل لأبرز الطروحات في السوق الكويتي

نجحت شركة الاستثمارات الوطنية في تنفيذ عدة صفقات مميزة تجاوزت قيمتها الإجمالية عدة مليارات دولار أمريكي، وأفاد بشار خان أن الشركة واصلت في ترسيخ حضورها في أبرز الطروحات العامة الأولية في الكويت، حيث لعبت دورًا رئيسيًا في إدارة مختلف مراحل الصفقات، بدءً من الهيكلة والتنسيق التنظيمي، وصولًا إلى إدارة الاكتتابات والتخصيص والإدراج، ومن أبرز هذه الصفقات، الطرح العام الأولي لشركة “الشركة العملية للطاقة”، والذي حقق تغطية .05 مرة حجم الطرح مع تسجيل طلبات اكتتاب إجمالية بقيمة 900 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى أن أداء الشركة خلال الفترة عكس الزخم الذي تشهده أنشطتها الاستثمارية. وشهد هذا الطرح مشاركة واسعة من مستثمرين مؤسسيين محليين ودوليين، من بينهم مستثمرون من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يعكس جاذبية السوق الكويتي وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية عند توفير الحوكمة الواضحة والتقييم العادل والتواصل الاستثماري الفعّال.

علماً بآن “الشركة العملية للطاقة”، قد أدرجت بسوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 17 ديسمبر 2025 وقد سجل السهم ارتفاعات إيجابية مميزة بنسبة 13% تقريبا خلال فقط عشر جلسات تداول الى نهاية عام 2025.

ومن جهة أخرى، أوضح خان حرص شركة الاستثمارات الوطنية عبر مختلف صفقاتها في أسواق الأسهم على رفع مستوى المعايير التنفيذية في السوق، من خلال تطبيق آليات أكثر احترافية في التسعير وتنظيم جلسات تعريفية معمقة للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين جودة التفاعل بين الشركات المصدرة والمستثمرين، وتحقيق نتائج اكتتاب أكثر كفاءة. كما تتميز الشركة بقدرتها العالية على إدارة العمليات المعقدة متعددة الأطراف، والتي تشمل الجهات الرقابية والمستشارين القانونيين والمدققين والمصدرين والمشاركين في السوق، بما يضمن تنفيذ العمليات وفق الأطر التنظيمية والجداول الزمنية المعتمدة.

وأشار خان إلى مواصلة شركة الاستثمارات الوطنية في تعزيز حضورها في أسواق الأسهم من خلال مجموعة متنوعة من الصفقات المستقبلية في قطاعات النمو الحيوية، تشمل قطاعات التجزئة والاستهلاك والتعليم والتكنولوجيا، إلى جانب تقديم الاستشارات المتعلقة بزيادات رؤوس الأموال في قطاعي النقل والعقار.

واختتم بشار خان بأن هذا الإنجاز يبرز أيضًا الزخم المتواصل الذي تشهده الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى الشركة، بالإشارة إلى أن الصفقات النوعية التي نفذتها الشركة أسهمت في ترسيخ مكانتها كجهة متميزة في تقديم خدمات الاستشارات الاستثمارية. كما عكست هذه الإنجازات عمق الخبرات الاستشارية للشركة والتزامها بتقديم قيمة مضافة لعملائها ومستثمريها، بما يضمن تحقيق أهدافهم الاستثمارية وتعزيز النمو المستدام على المدى الطويل.

وتؤكد شركة الاستثمارات الوطنية، باعتبارها إحدى أبرز المؤسسات الاستثمارية محليًا وإقليميًا، التزامها المستمر بتقديم حلول استثمارية متكاملة ومبتكرة ترتكز على فهم عميق للأسواق واحتياجات العملاء، مع الحرص على تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأجل، إلى جانب الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يعزز مكانتها كشريك موثوق في تطوير القطاع الاستثماري.