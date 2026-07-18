بنك الخليج يطلق الحملة التسويقية “اكشخ بالأحمر”

فريق المبيعات المباشرة في بنك الخليج بجناح البنك في الخيران مول

في إطار دعمه المتواصل للشباب، أطلق بنك الخليج الحملة التسويقية ” اكشخ بالأحمر “، والتي تمنح الشباب باقة واسعة من المزايا والعروض والخصومات، تبدأ منذ تحويل مكافآتهم الطلابية وإصدار بطاقة red plus مسبقة الدفع، وتمتد حتى التخرج وتحويل حساب red إلى حساب راتب. وبذلك يتيح البنك للشباب فرصة الادخار والكسب والاستمتاع بالهدايا اليومية ومساعدتهم على تخطيط مستقبلهم المالي.

وتجمع الحملة بين اثنين من أبرز منتجات بنك الخليج الحائزة على جوائز دولية وهي حساب red للشباب الفائز بجائزة أفضل منتج مخصص لجيل Z ضمن جوائز Asian Banking & Finance Retail Banking لعام 2026، وبرنامج نقاط الخليج، الفائز بجائزة أفضل برنامج ولاء ومكافآت من قبل مجلة ” ميد ” العالمية. واللذان يقدمان للعملاء الشباب فرصاً للادخار، ومزايا يومية، ومكافآت حصرية، وأدوات للتخطيط المالي.

وفقاً للعرض الجديد، يحصل الشباب الذين يقومون بتحويل مكافآتهم الطلابية وإصدار بطاقة red plus على بطاقة مجانية لمدة خمس سنوات، إضافة إلى 20,000 نقطة ترحيبية (تعادل 60 ديناراً) ضمن برنامج نقاط الخليج، وهو البرنامج الأكثر مكافأة في الكويت، إلى جانب قسيمة بقيمة 10 دنانير من «ترولي» والعديد من العروض الحصرية لدى «أولى» و«ترولي» .

أما العملاء الذين يمتلكون حساب red ويصدرون بطاقة red plusمسبقة الدفع، فيحصلون على 5,000 نقطة ترحيبية، وخصماً بنسبة 50% على تطبيق «طلبات» كل يوم اثنين، اعتباراً من شهر أغسطس المقبل، وكذلك خصماً بنسبة 50% على تذكرتين يومياً في دور العرض «فوكس» و«سينسكيب».

وتستمر الرحلة إلى ما بعد التخرج، إذ يحصل الخريج على 5,000 نقطة هدية فورية عند صرف مكافأة التخرج، إضافة إلى 20,000 نقطة أخرى عند تحويل حساب red إلى حساب راتب مع إصدار بطاقة ائتمانية مجانية.

وبمناسبة إطلاق حملة “اكشخ بالأحمر”، استقبل فريق مبيعات بنك الخليج الزوار في جناح مخصص بمجمع الخيران خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية. وقد جسدت الفعالية روح الشباب من خلال مسابقات وأنشطة ترفيهية وركن للتصوير ومنطقة مبيعات مخصصة للتعريف بمنتجات وخدمات البنك الموجهة للشباب. كما أتيحت للزوار فرصة الدخول في سحب للفوز بقارب كاياك أحمر.

إقبال وتفاعل كبير من الشباب علي جناح بنك الخليج

وإلى جانب العروض الترفيهية، أولى بنك الخليج اهتماماً كبيراً بالتوعية المالية، حيث خصص جزءاً من جناحه لتثقيف الجمهور حول مخاطر الاحتيال المالي، وذلك ضمن دعمه المستمر لحملة «لنكن على دراية».

وفي إطار دعمه المتواصل للمواهب الكويتية الشابة، استعان بنك الخليج بالمصممة الكويتية لمى الجلال في جميع تصاميم الحملة والتي تعكس هوية بنك الخليج والمجتمع الكويتي بصبغة شبابية جذابة.

يُذكر أن بطاقة red plus المخصصة للشباب انضمت إلى برنامج نقاط الخليج نهاية العام الماضي، الأمر الذي يجعلها البطاقة الأكثر مكافأة في القطاع المصرفي الكويتي لفئة الشباب، ويعكس التزام البنك الدائم بتطوير منتجات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات الجيل الجديد.

كما أن إدراج البطاقة في برنامج نقاط الخليج قد غيّر طريقة إنفاق الشباب اليومية، حيث يكسب حاملو البطاقة خمس نقاط عن كل دينار يتم إنفاقه داخل الكويت، وعشر نقاط عن كل دينار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية عند الإنفاق خارج الكويت، مما يضيف قيمة أكبر للسفر والتسوق والمشتريات اليومية حول العالم.

ويُعد برنامج نقاط الخليج أحد أسرع وأشمل برامج الولاء في الكويت، حيث يتيح للعملاء كسب النقاط عند استخدام البطاقات الائتمانية، ومن ثم استبدالها بسهولة عبر تطبيق بنك الخليج للهواتف الذكية. ويتيح البرنامج عدة خيارات رئيسية، من أبرزها التسوق عبر متجر إلكتروني مبتكر يُعد الأول من نوعه مصرفياً، حيث يمكن للعملاء شراء مجموعة واسعة من المنتجات باستخدام النقاط. كما يتيح البرنامج مشاركة النقاط مع الأهل والأصدقاء كهدايا رقمية مرنة، وتحويل النقاط إلى رصيد نقدي يُضاف مباشرة إلى البطاقة الائتمانية المختارة، بالإضافة إلى استخدامها في حجز تذاكر السفر والفنادق وتأجير السيارات حول العالم.