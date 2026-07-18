“بوبيان” يرسخ مكانته بين أكبر الشركات المدرجة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026

الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والخزانة عبدالسلام الصالح

واصل بنك بوبيان ترسيخ مكانته بين كبرى المؤسسات المدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعدما حل في المركز الثالث على مستوى القطاع المصرفي الكويتي ضمن تصنيف مجلة “ميد” السنوي لأكبر 100 شركة مدرجة في المنطقة لعام 2026، كما جاء في المركز الـ54 إقليمياً ضمن القائمة التي تضم نخبة من أكبر الشركات المدرجة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويعكس تواجد “بوبيان” المستمر ضمن هذا التصنيف الإقليمي المرموق متانة مركزه المالي وقدرته على تحقيق نمو متوازن ومستدام، في ظل بيئة تشغيلية تتسم بالمنافسة العالية وتغيرات الأسواق، حيث بلغت القيمة السوقية للبنك 10 مليارات دولار أمريكي، فيما وصلت الإيرادات إلى مليار دولار أمريكي، وبلغ صافي الربح 0.3 مليار دولار أمريكي.

ويكتسب هذا التصنيف أهمية خاصة كونه لا يقتصر على القطاع المصرفي فحسب، بل يضم أكبر الشركات المدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مختلف القطاعات، بما يعكس المكانة المتقدمة التي بات يتمتع بها بوبيان بين أكبر المؤسسات الاقتصادية الكبرى في المنطقة.

منظومة متكاملة تقود النمو

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان، عبدالسلام الصالح إن استمرار تواجد “بوبيان” ضمن قائمة “ميد” لأكبر 100 شركة مدرجة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثل مؤشراً مهماً على متانة نموذج أعمال البنك، وقدرته على تحويل النمو التشغيلي إلى قيمة سوقية مستدامة، بما يعزز ثقة المستثمرين والمساهمين والعملاء في مسيرة البنك الحالية والمستقبلية.

وأضاف أن القيمة السوقية التي بلغت 10 مليارات دولار أمريكي تعكس ثقة الأسواق في أداء بوبيان واستراتيجيته وقدرته على مواصلة النمو، مشيراً إلى أن القيمة السوقية لا تمثل رقماً فحسب، بل تعكس المستوى الريادي الذي يتمتع به البنك في الأسواق الإقليمية، وثقة المستثمرين إلى قوة البنك وجودة أدائه وفرصه المستقبلية في تحقيق عوائد مستدامة وخلق قيمة طويلة الأجل.

ميد العالمية

وأوضح الصالح أن ما يحققه بوبيان اليوم هو نتاج منظومة متكاملة ترتكز على الانضباط المالي، والكفاءة التشغيلية، والاستثمار المستمر في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وتطوير الكفاءات البشرية، وتعزيز إدارة المخاطر والحوكمة، بما يدعم قدرة البنك على تحقيق نمو متوازن وقيمة مستدامة للمساهمين والعملاء.

وأشار إلى أن وصول الإيرادات إلى مليار دولار أمريكي يعكس اتساع قاعدة أعمال البنك وتنوع مصادر الدخل، موضحاً أن استمرار تحقيق مستويات قوية من الربحية يؤكد قدرة البنك على تحقيق التوازن بين النمو والتوسع من جهة، وجودة الأداء وإدارة المخاطر من جهة أخرى.

نمو مستدام ورؤية طويلة المدى

وأكد الصالح أن المحافظة على المركز الثالث على مستوى القطاع المصرفي الكويتي تعكس المكانة الراسخة التي نجح “بوبيان” في ترسيخها خلال السنوات الماضية، وقدرته على المنافسة ضمن قطاع مصرفي يتميز بارتفاع مستويات الكفاءة والقوة المالية، مشيراً إلى أن هذا الحضور المحلي والإقليمي المتواصل يمثل دليلاً على قدرة البنك على المحافظة على مساره التصاعدي وتعزيز تنافسيته.

وأضاف أن التصنيفات الإقليمية والعالمية التي يواصل “بوبيان” تحقيقها لا تُقرأ كإنجازات منفصلة، بل كجزء من مسيرة تعكس وضوح الرؤية الاستراتيجية، والانضباط في التنفيذ، والقدرة على مواكبة المتغيرات وتحويلها إلى فرص تدعم النمو المستدام وتعزز القيمة المضافة لجميع الأطراف ذات العلاقة.

واختتم الصالح تصريحه مؤكداً أن “بوبيان” سيواصل العمل على تعزيز موقعه بين المؤسسات المصرفية الرائدة في المنطقة، من خلال التركيز على النمو المنضبط، ورفع كفاءة الأداء، والاستثمار في الممكنات التي تدعم استدامة الأعمال، بما يعزز قدرة البنك على تحقيق المزيد من التقدم وترسيخ مكانته ضمن أكبر المؤسسات المدرجة في أسواق المال الإقليمية.

وتُعد “ميد” من أبرز المؤسسات المتخصصة في تقديم التقارير والتحليلات الاقتصادية وبيانات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويستند تصنيفها السنوي إلى عدد من المؤشرات المالية والسوقية التي تشمل القيمة السوقية، والإيرادات، وصافي الربحية، بما يوفر قراءة شاملة لأداء ومكانة أكبر الشركات المدرجة في المنطقة.