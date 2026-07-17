وزير الكهرباء يتفقد موقع الحادث في محطة القوى الكهربائية وتقطير المياه

قام وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم بزيارة تفقدية إلى موقع الحادث في محطة القوى الكهربائية وتقطير المياه وذلك للوقوف ميدانيا على أضرار الاعتداء الغاشم ومتابعة سير أعمال الاستجابة والطوارئ والاطلاع على التدابير الفنية المتخذة لاحتواء تداعياته.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة إن الوزير المخيزيم استمع خلال الزيارة التي رافقه فيها محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح ووكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل إلى شرح فني مفصل حول طبيعة الأضرار والإجراءات العاجلة التي اتخذت منذ اللحظات الأولى للحادث.

وأضاف البيان أن المخيزيم استمع إلى خطط التأهيل والإصلاح الجارية لإعادة الوحدات المتضررة إلى الخدمة وفق أعلى معايير الكفاءة والسلامة واطلع عن كثب على جهود فرق الأمن والسلامة والإطفاء والكوادر الهندسية والفنية العاملة في الموقع.

وبين أنه أشاد بسرعة الاستجابة والكفاءة العالية التي أظهرتها الفرق الميدانية وما تبذله من جهود متواصلة على مدار الساعة لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أنه أكد أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها وتسخر جميع إمكاناتها الفنية والبشرية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية إنتاج الكهرباء والمياه والحد من أي تداعيات محتملة للحادث مثمنا تفاني العاملين وإخلاصهم في أداء واجبهم الوطني.

ولفت البيان إلى أن الوزير وجه بمواصلة أعمال التقييم والإصلاح وفق أعلى معايير الجودة والسلامة مع استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة وتسريع وتيرة الأعمال وصولا إلى معالجة جميع آثار الحادث وإعادة الوحدات المتضررة إلى وضعها التشغيلي المعتاد.