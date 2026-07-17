الجامعات الخاصة: ختام المرحلة الأولى من "اصنع مستقبلك" بمشاركة اكثر من 1600 طالب وطالبة

أكد سعادة الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة الدكتور جاسم محمد العلي أن المرحلة الأولى من حملة «اصنع مستقبلك» سجلت حضوراً وتفاعلاً لافتاً، باستقبال جناح الأمانة العامة في مجمع الأفنيوز أكثر من 1,600 طالب وطالبة، في مؤشر يعكس اهتمام الطلبة بخطة البعثات الداخلية للعام الأكاديمي 2026/2027 والاستعداد للمرحلة الجامعية المقبلة.

لأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة الدكتور جاسم العلي

وأوضح الدكتور العلي أن حملة «اصنع مستقبلك» مستمرة، حيث تواصل الأمانة العامة استقبال الطلبة في صالة المراجعين بمقرها في برج السنابل، للإجابة عن استفساراتهم وتزويدهم بالمعلومات اللازمة، بالتزامن مع الاستعداد لانطلاق التسجيل في خطة البعثات الداخلية خلال الفترة من 3 إلى 13 أغسطس 2026.

وأشار إلى أن الحملة تأتي في إطار حرص الأمانة العامة على تمكين الطلبة من رسم مساراتهم التعليمية وفق تطلعاتهم وطموحاتهم، وبما يحقق المواءمة مع احتياجات سوق العمل، ويسهم في دعم مسيرة التنمية في دولة الكويت بكفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على الإسهام في بناء المستقبل.

الجامعات الخاصة: ختام المرحلة الأولى من “اصنع مستقبلك” بمشاركة اكثر من 1600 طالب وطالبة

واختتم الدكتور العلي تصريحه بتوجيه الشكر والتقدير إلى الطلبة وأولياء أمورهم على حضورهم وتفاعلهم، وإلى ديوان الخدمة المدنية، والشريك الاستراتيجي بنك وياي، ومجمع الأفنيوز، على تعاونهم في إنجاح المرحلة الأولى من حملة «اصنع مستقبلك»، متمنياً لأبنائه الطلبة التوفيق والنجاح في مسيرتهم الجامعية المقبلة.