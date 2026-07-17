رئيس الأركان ونائبه يطمئنان على صحة عدد من مصابي القوات المسلحة

جانب من زيارة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان إلى عدد من المصابين من منتسبي القوة البرية الكويتية

قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان ونائب رئيس (الأركان) اللواء الركن الطيار صباح جابر الأحمد الصباح بزيارة عدد من المصابين من منتسبي القوة البرية الكويتية الذين أصيبوا جراء استهداف عدد من المنشآت والمعسكرات التابعة للجيش الكويتي بطائرات مسيرة معادية صباح اليوم الجمعة إثر العدوان الإيراني الآثم وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة سير الرعاية الطبية المقدمة لهم.

وقالت رئاسة (الأركان) في بيان صحفي إن الفريق الشريعان استمع خلال الزيارة إلى شرح من الفريق الطبي حول الحالة الصحية للمصابين وأشاد بالجهود التي تبذلها الكوادر الطبية في تقديم الرعاية والعلاج اللازمين ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.