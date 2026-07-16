بيع قميص بيليه في نهائي كأس العالم 1958 مقابل 4.9 مليون دولار

أعلنت دار سوذبيز للمزادات اليوم الخميس عن بيع القميص الذي ارتداه أسطورة البرازيل بيليه عندما سجل هدفين في نهائي كأس العالم لكرة القدم 1958 مقابل 4.9 مليون دولار في مزاد علني، ليصبح القطعة التذكارية الأغلى قيمة المرتبطة بأسطورة كرة القدم.

ذكرت دار المزادات أن القميص الذي يحمل الرقم 10، وارتداه بيليه عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما فقط ليقود البرازيل للفوز على السويد صاحبة الأرض 5-2 في ستوكهولم والتتويج بلقبها الأول في كأس العالم، جذب عشرة عروض من أكثر من خمسة مزايدين.

جعلت هذه الصفقة القميص ثاني أغلى قميص كرة قدم يُباع في مزاد علني على الإطلاق، خلف قميص دييجو مارادونا الذي ارتداه عندما سجل هدفه الشهير بيده للأرجنتين في مرمى إنجلترا بكأس العالم 1986، والذي بيع مقابل 9.3 مليون دولار في عام 2022.

سجل بيليه، الذي توفي عام 2022 عن 82 عاما، هدفين في نهائي 1958، ولا يزال يحتفظ برقم أصغر لاعب يسجل هدفا في مباراة نهائية لكأس العالم.

كان القميص قد بيع في وقت سابق بمزاد علني عام 2004 مقابل 70505 جنيه إسترليني (ما يعادل 105600 دولار)، وفقا لدار سوذبيز.