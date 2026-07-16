روح المنافسة تجمع عائلة زين في النسخة السادسة من بطولتها للبادل

وليد الخشتي يُكرّم الفريق الفائز بالمركز الأول

نظّمت زين الكويت النسخة السادسة من بطولة البادل السنوية لموظّفيها، وسط أجواء رياضية حماسية ومشاركة واسعة من موظّفي ومسؤولي الشركة من مختلف القطاعات والإدارات، في فعالية هدفت إلى تعزيز النشاط البدني، وتوطيد الروابط بين أفراد عائلة زين خارج بيئة العمل.

وشهدت البطولة منافسات مميزة اتسمت بالحماس والروح الرياضية بين الفرق المشاركة، حيث أظهر الموظفون مستويات تنافسية لافتة طوال المباريات، وصولاً إلى الأدوار النهائية وتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى.

وتأتي البطولة ضمن المبادرات الداخلية التي تحرص زين على تنظيمها بصورة مُستمرة لإثراء تجربة موظّفيها، وتعزيز الصحّة والرفاه، وترسيخ التواصل والتفاعل بينهم، وتقديم بيئة عمل إيجابية تجمع بين النشاط الرياضي والترفيه والمنافسة الودية.

وتؤمن زين بأن الرياضة تُمثّل وسيلة فعّالة لتعزيز الصحّة الجسدية والذهنية، وتنمية روح الفريق والانتماء، وتشجيع الموظّفين على تبنّي أنماط حياة أكثر صحّةً ونشاطاً، بما ينعكس إيجاباً على تجربتهم داخل بيئة العمل وخارجها.

كما تواصل الشركة تقديم الفعاليات والبرامج التي تُتيح لموظّفيها إبراز طاقاتهم ومواهبهم في مختلف المجالات، وتمنحهم مساحات إضافية للتواصل وبناء العلاقات، بما يُجسّد ثقافة زين القائمة على روح العائلة الواحدة والتجارب المُشتركة.

وتعكس النسخة السادسة من البطولة الإقبال المتنامي على رياضة البادل بين موظّفي الشركة، واستمرار نجاحها كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية الداخلية التي ينتظرها المشاركون عاماً بعد عام، لما تُوفّره من أجواء تفاعلية تجمع بين المنافسة والمتعة وروح الفريق.