بنك برقان يطلق حملة الاسترداد النقدي لموسم الصيف بالشراكة مع “فيزا”

نائب مدير عام – الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان محمد الياسين

في إطار جهوده المستمرة للارتقاء بالتجربة المصرفية للعميل وتقديم حلول مالية ذات قيمة مضافة، أعلن بنك برقان عن إطلاق حملة الاسترداد النقدي (Cashback) لموسم الصيف، بالتعاون مع شركة فيزا، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية.

وتستمر الحملة على مدار ثلاثة أشهر، ابتداء من يوليو وحتى 30 سبتمبر المقبل، لتتيح للعملاء تحويل نفقاتهم خلال موسم العطلات والصيف إلى مكافآت استرداد نقدي مجزية، في خطوة تترجم تقدير البنك لولاء حاملي بطاقات فيزا الائتمانية وثقتهم المستمرة فيه كشريك مالي.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً لاستراتيجية بنك برقان الرامية إلى ترسيخ رضا العملاء، وتطوير الخدمات المصرفية عبر تقديم مزايا إضافية تلبي احتياجاتهم اليومية، وتعزز مكانة بطاقات البنك كإحدى أبرز الخيارات في السوق المحلي.

وتعقيباً على الحملة، صرّح السيد/ محمد الياسين، نائب مدير عام – الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان، قائلاً: “انطلاقاً من شعارنا الراسخ “أنت دافعنا” الذي نفخر به، يسعدنا أن نساهم في إضفاء طابع استثنائي لا يُنسى على العطلة الصيفية لعملائنا. وتأتي هذه المكافأة الخاصة للاسترداد النقدي بالشراكة مع “فيزا” لتلبي تطلعاتهم، وتواكب نمط حياتهم واحتياجات سفرهم خلال هذا الموسم”.

وأضاف الياسين: “سواء كان حاملو بطاقاتنا يقضون عطلاتهم في الخارج أو يتسوقون من كبرى المتاجر الإلكترونية العالمية من منازلهم، فإن هذه المبادرة تمنحهم الطمأنينة لاستخدام بطاقات فيزا الائتمانية بأمان وثقة، مع تحقيق عوائد مالية مجزية على مشترياتهم”.

وتتيح الحملة الجديدة لحاملي بطاقات فيزا الائتمانية الاستفادة من استرداد نقدي بنسبة 5% على معاملاتهم الدولية الشهرية. ويشمل هذا العرض المتميز كافة المشتريات التي تُجرى خارج البلاد، سواء عبر أجهزة نقاط البيع (POS) في المحلات التجارية أو من خلال التسوق عبر الإنترنت من المواقع العالمية. وبمجرد إنفاق 500 دينار كويتي أو أكثر دولياً في الشهر، يحصل عميل بنك برقان على استرداد نقدي يصل إلى 100 دينار كويتي شهرياً كحد أقصى.

وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية بين بنك برقان و”فيزا” لتؤكد التزامهما المشترك بتوفير حلول مدفوعات رقمية سلسة وآمنة، إلى جانب تعزيز مستويات رضا وتفاعل العملاء عبر تقديم مزايا استثنائية ومبتكرة، وبما يتماشى مع جهود البنك الفاعلة ومساهمته المحورية في تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035.

وفي سياق متصل، تأتي هذه الحملة امتداداً لدعم بنك برقان المتواصل لحملة التوعية المصرفية “لنكن على دراية”، والتي أطلقها بنك الكويت المركزي مع اتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية. ويهدف البنك من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات للتعاملات المصرفية الآمنة عبر الإنترنت، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بالأساليب المتطورة للاحتيال المالي الرقمي، وتزويد العملاء بالإرشادات اللازمة لحماية بياناتهم الشخصية والمالية وضمان سلامتها.

وللحصول على مزيد من المعلومات حول الحملة الصيفية أو باقة بطاقات فيزا الائتمانية المتاحة، يمكن للعملاء زيارة أي من فروع بنك برقان، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 1804080، أو زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.