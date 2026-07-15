"زين" ترتقي بتجربة الإنترنت المنزلي مع أحدث حلولها المُتكاملة للجيل الخامس

أطلقت زين الكويت أحدث حلولها المُتكاملة للارتقاء بتجربة الإنترنت المنزلي، الذي يجمع بين قُدرات راوتر زين الخارجي للجيل الخامس (Outdoor 5G CPE) وجهاز eero Pro 7 الجديد بتقنية mesh، ما يُقدّم للعملاء تجربة اتصال مُتكاملة وعالية الأداء في المنازل التي تواجه صعوبات في التغطية الداخلية.

تستجيب الخدمة لاحتياجات العملاء الفعلية، حيث تم تصميمها خصيصاً لدعم المنازل التي تواجه عدم استقرار خدمة الإنترنت أو ضعف في شبكة Wi-Fi بسبب مساحة المنزل، أو توزيع الغرف، أو مواد البناء، أو العوازل، أو السراديب والطوابق السفلية، وغيرها من العوامل الإنشائية التي قد تؤثّر على جودة الإشارة.

ويتم التقاط إشارة الجيل الخامس بصورة أكثر كفاءةً من خارج المنزل عبر راوتر زين الخارجي للجيل الخامس (Outdoor 5G CPE) الذي يتميّز بالموثوقية العالية، ثم يتم توزيع اتصال داخلي عالي الأداء والسرعة من خلال نظام eero Pro 7 الجديد كُلياً بتقنية mesh، مما يوفّر تغطية إنترنت شاملة لجميع أنحاء المنزل.

من خلال هذه الحلول العملية للاتصال المنزلي، تواكب زين كافة أنماط الحياة الرقمية اليومية للعملاء، مثل مشاهدة المحتوى والألعاب الإلكترونية، والعمل والدراسة عن بُعد، ومكالمات الفيديو، والأجهزة المنزلية الذكية المُتصلة، وغيرها، كما تُلبّي الطلب المتزايد من قبل العملاء القاطنين في المنازل الكبيرة والمناطق السكنية الحديثة، مثل منطقة المطلاع، حيث تبحث العديد من الأسر عن حلول إنترنت منزلية يُعتمد عليها تتناسب مع طبيعة تصميم منازلها وموقعها.

وتجمع هذه الخدمة ما بين قوّة شبكة الجيل الخامس الأكثر تتويجاً وريادةً في الكويت، وقُدرات الجيل الجديد من تقنية mesh التي يوفّرها جهاز eero Pro 7، حيث يُعد هذا الحل المُتكامل مُناسباً بشكلٍ خاص للعملاء الذين يحتاجون إلى أداء إنترنت أكثر ثباتاً وقوةً في الفلل الكبيرة، والسراديب، والغرف البعيدة، والمساحات المُخصّصة للترفيه، والمكاتب المنزلية، والأماكن التي قد تتأثّر فيها جودة الاستقبال الداخلي بسبب سُمك الخرسانة، أو العوازل، أو بُعد المسافة عن الراوتر الرئيسي.

وتأتي هذه الخطوة استمراراً للتعاون المُمتد بين زين وeero، إحدى شركات Amazon، حيث تقوم زين عبر هذا التعاون بتوفير تقنيات mesh المُتقدّمة لعملائها في الكويت، كما تُعزّز من خلالها محفظتها من حلول الإنترنت المنزلي، ومع إضافة جهازeero Pro 7 الجديد، تُقدّم الشركة تجربة Wi-Fi 7 المُتقدّمة المُصمّمة للمنازل الحديثة ذات الاحتياجات المتزايدة لحلول الاتصال الحديثة.

ويأتي راوتر eero Pro 7 بقدرات اتصال ثُلاثية النطاق بتقنية Wi-Fi 7، وتم تصميمه لتقديم أداء قوي وشامل في مختلف أنحاء المنزل، ويدعم سُرعات لاسلكية تصل إلى 3.9 جيجابِت في الثانية، وإمكانية الاتصال بأكثر من 200 جهاز في وقتٍ واحد لكل وحدة، ما يجعله مُناسباً للمنازل التي تضم عدّة مُستخدمين وأنشطة عالية الاستهلاك للإنترنت في نفس الوقت، بما في ذلك مشاهدة المحتوى بدقة 4K، والألعاب السحابية، والاجتماعات عبر الإنترنت، وأنظمة الأمن الذكية، والأتمتة المنزلية، وأجهزة الترفيه المُتصلة، وغيرها.

ومن خلال تقنية mesh من eero، يُمكن للعملاء توسيع نطاق التغطية إلى طوابق وغرف عديدة باستخدام نقاط اتصال مُترابطة تعمل معاً لتوفير تجربة Wi-Fi سلسة، كما يمكن لأجهزة eero Pro 7 الاتصال ببعضها البعض سلكياً أو لاسلكياً، مما يوفّر خيارات تركيب مرنة تتناسب مع تصميم كُل منزل واحتياجاته الفريدة.

وتواصل زين ترسيخ دورها الرائد في تمكين الحياة الرقمية، لتكون شريك الاتصال الموثوق والأوّل للعملاء في الكويت، ومن خلال التركيز على التحدّيات الفعلية التي تواجه العملاء أثناء تجربة الإنترنت المنزلي، وتقديم حلول تجمع بين قوة وكفاءة الجيل الخامس، والاتصال الخارجي، وتقنيات mesh Wi-Fi 7 المُتطورة، تُسهم زين بتمكين العملاء من بناء تجارب رقمية مُتميزة في منزل.