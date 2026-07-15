انطلاق مركز البولينغ ضمن الأندية المدرسية الصيفية لاستثمار طاقات الطلبة وتنمية مواهبهم الرياضية

انطلقت فعاليات الأندية المدرسية الصيفية للعام الدراسي 2026/2025، وسط حضور وتفاعل كبير من الطلبة والطالبات، حيث شهدت المراكز اقبالا من الطلبة والطالبات للمشاركة في أنشطتها التعليمية والترفيهية المختلفة ، وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي بضرورة استثمار أوقات فراغ الطلبة وتنمية هواياتهم خلال العطلة الصيفية.

وبدورها، قالت مديرة مركز البولينغ في ثانوية الجزائر للبنات والموجهة الفنية لمادة التربية البدنية الدكتورة عذاري شمساه، أنه تم إطلاق الموسم التدريبي الصيفي لطلبة وزارة التربية خلال شهري يوليو وأغسطس، مستقطبًا الطالبات من المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وصولًا إلى المرحلة الثانوية.

انطلاق مركز البولينغ ضمن الأندية المدرسية الصيفية لاستثمار طاقات الطلبة وتنمية مواهبهم الرياضية

وأوضحت د. شمساه أن الهدف من المركز هو تعليم الطالبات على أساسيات لعبة البولينغ وتدريبهن على مهاراتها، إلى جانب غرس حب هذه الرياضة والاستمتاع بممارستها، والعمل على تطوير أدائهن للوصول إلى مستويات متميزة، لافتة انه تحرص الاتحادات الرياضية على استقطاب اللاعبات المتميزات للمشاركة في البطولات المختلفة.

انطلاق مركز البولينغ ضمن الأندية المدرسية الصيفية لاستثمار طاقات الطلبة وتنمية مواهبهم الرياضية

وأضافت أن المركز يوفر بيئة رياضية آمنة ومحفزة تسهم في تنمية المهارات الرياضية، وتعزيز الثقة بالنفس، إلى جانب ترسيخ قيم التعاون والانضباط، وذلك بإشراف كادر تعليمي مؤهل ومتخصص.

ودعت د. شمساه أولياء الأمور إلى تسجيل بناتهم في مركز البولينغ، ليكن جزءًا من تجربة رياضية مميزة تجمع بين المتعة والإنجاز.

رئيسة قسم التربية البدنية ومدربة البولينغ هيا الحبشي

ومن جانبها، قالت رئيسة قسم التربية البدنية ومدربة البولينغ هيا الحبشي إن مركز البولينغ يتيح للطالبات تعلم أساسيات اللعبة من خلال برامج تدريبية منظمة، حيث يتم تقسيم المتدربات إلى مجموعات وفقًا للمراحل الدراسية.

كما تقدمت الحبشي بالشكر إلى وزارة التربية لإتاحة هذه الفرصة التي تسهم في اكتشاف وصقل المواهب الرياضية لدى الطلبة، داعية أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم لاستثمار أوقات الفراغ خلال العطلة الصيفية فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.