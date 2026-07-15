استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة طفل في غارات للاحتلال على دير البلح وسط قطاع غزة

دمار في قطاع غزة

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب طفل آخر اليوم الأربعاء جراء غارتين شنتهما طائرات الاحتلال الإسرائيلي المروحية على مدينة (دير البلح) وسط قطاع غزة وغربها.

وقالت السلطات الصحية في قطاع غزة في تصريح صحفي إن الشهداء الثلاثة هم من عائلة واحدة تتألف من رجل وزوجته وابنته البالغة من العمر (6 سنوات) وصلوا إلى (مستشفى شهداء الأقصى) إثر استهداف شقتهم السكنية في مدينة (دير البلح).

وأضافت أن القصف أدى إلى اندلاع النيران في المكان فيما هرعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى الموقع لإخمادها وانتشال الضحايا فيما يجري التعامل مع الاصابات واستكمال الإجراءات اللازمة.

من جهة اخرى استهدفت غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركزا لإيواء النازحين داخل مبنى حكومي سابق في مدينة غزة ما أسفر عن إصابة طفل.