الرئيس التنفيذي لـ”بوبيان كابيتال” بدرية الحميضي ضمن أبرز 50 مديراً للأصول في الشرق الأوسط

الرئيس التنفيذي لـ"بوبيان كابيتال" بدرية الحميضي

أعلنت بوبيان كابيتال، شركة الاستثمار الرائدة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وإحدى الشركات التابعة لبنك بوبيان، عن إدراج رئيسها التنفيذي، بدرية الحميضي، ضمن قائمة أبرز 50 مديراً لإدارة الأصول في الشرق الأوسط لعام 2026 وفق تصنيف فوربس.

وجاءت الحميضي في المرتبة السادسة على مستوى الكويت، والحادية والثلاثين على مستوى المنطقة، في تقدير يعكس النجاحات التي حققتها الشركة خلال السنوات الأخيرة، وقدرتها على بناء منصة استثمارية متكاملة عززت مكانتها كإحدى أبرز شركات إدارة الأصول والاستثمار في الكويت والمنطقة.

وتضم القائمة السنوية نخبة من القيادات التنفيذية في قطاع إدارة الأصول على مستوى الشرق الأوسط، حيث تستند “فوربس الشرق الأوسط” في تصنيفها إلى مجموعة من المعايير، تشمل حجم الأصول المدارة ومعدلات نموها، والخبرة القيادية، ومدة تولي المنصب، إلى جانب أبرز الإنجازات التي حققتها المؤسسات خلال فترة التقييم.

ويأتي هذا الإدراج في وقت تواصل فيه “بوبيان كابيتال” تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام، وتطوير حلول استثمارية متخصصة، وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية، بالتوازي مع الاستثمار في التحول الرقمي والابتكار، بما يسهم في خلق قيمة طويلة الأجل لعملائها وترسيخ تنافسيتها في قطاع إدارة الأصول.

وبلغت إجمالي الأصول المدارة لدى الشركة بنهاية عام 2025 أكثر من ثلاثة مليار دولار أمريكي، محققاً نمواً بنسبة تفوق 12% مقارنة بعام 2024، بما يؤكد استمرار الشركة في تعزيز حضورها في سوق إدارة الأصول والاستثمار، وترسيخ ثقة المستثمرين في نهجها الاستثماري.

ويستند هذا النمو إلى منظومة استثمارية متكاملة نجحت بوبيان كابيتال في ترسيخها لتواكب احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، من خلال حلول تغطي فئات الأصول الرئيسية، تشكل أسواق النقد، والأسهم، والعقار، والملكية الخاصة، إلى جانب خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية والتداول للأفراد والمؤسسات، عبر منصة متخصصة تتيح الوصول إلى 19 سوقاً محلياً وإقليمياً وعالمياً. كما تدير الشركة أكبر صندوق نقد بالدينار الكويتي متوافق مع الشريعة من حيث الحجم في السوق المحلي، فضلاً عن التداول في الصكوك وصناديق الاستثمار من خلال متجر استثماري متكامل، بما يعكس مدى خبرتها وقدرتها على تطوير حلول استثمارية تجمع بين التنوع والكفاءة والمرونة.

استثمارات نوعية

وفي إطار مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي، واصلت بوبيان كابيتال الاستثمار في تطوير بنية رقمية أكثر ابتكاراً، عبر إطلاق التطبيق الإلكتروني الذي يوفر تجربة استثمارية رقمية متكاملة، ورقمنة العمليات التشغيلية، إلى جانب توسيع شراكاتها مع مؤسسات مالية واستثمارية عالمية والاستفادة من هذه الخبرات في تطوير منتجات استثمارية تلبي احتياجات السوق المحلي.

كما عززت حضورها في قطاع الملكية الخاصة من خلال استثمارات نوعية في قطاعات الاقتصاد، شملت الاستثمار في أول شركة مرخصة تقدم خدمة “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” في الكويت، وأول شركة تعمل في قطاع البنية التحتية المصرفية المفتوحة، إلى جانب الشركات الناشئة وقطاع ريادة الأعمال، في تأكيد لنهجها الهادف إلى دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتبني الفرص الاستثمارية المرتبطة بالابتكار والاقتصاد الرقمي.

خبرة مهنية

وتتمتع الحميضي بخبرة مهنية تتجاوز 22 عاماً في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول، شغلت خلالها عدداً من المناصب التنفيذية في مؤسسات مالية واستثمارية مرموقة، فيما تتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة بوبيان كابيتال منذ عام 2022، حيث قادت الشركة خلال هذه الفترة نحو مرحلة جديدة من النمو والتوسع وتعزيز حضورها في قطاع إدارة الأصول.

وبهذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي لشركة بوبيان كابيتال، بدرية الحميضي “نعتبر هذا التصنيف تقديراً لثقة عملائنا قبل أن يكون تقديراً لأدائنا، وهو ثمرة الجهود التي يبذلها فريق العمل، والتزامه المستمر بتقديم حلول استثمارية تجمع بين العمق المؤسسي والمرونة الرقمية، وترتكز على خبرة محلية وشراكات استراتيجية عالمية، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة لعملائنا.”

وأضافت “سنواصل الاستثمار في تطوير منتجاتنا وخدماتنا، وتعزيز شراكاتنا مع المؤسسات الاستثمارية العالمية، وتوظيف التقنيات الرقمية لتقديم تجربة استثمارية أكثر كفاءة ومرونة، مع المحافظة على التزامنا بتوفير فرص استثمارية نوعية ومتوافقة مع أحكام الشريعة، تضع المستثمر، فرداً كان أو مؤسسة، في صميم أولوياتها.”

ويجسد هذا التقدير الإقليمي استمرار بوبيان كابيتال في ترسيخ نموذجها الاستثماري القائم على الإدارة المهنية، والانضباط الاستثماري، والابتكار، وبناء الشراكات النوعية، بما يعزز قدرتها على مواصلة النمو وخلق قيمة طويلة الأجل لعملائها، وترسيخ مكانتها كأحد أبرز مديري الأصول في الكويت والمنطقة.