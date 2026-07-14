إسبانيا تبلغ نهائي كأس العالم بعد تغلبها على فرنسا

فرحة لاعبي منتخب إسبانيا بتسجيل هدف

تأهل منتخب اسبانيا إلى الدور النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بعد فوزه على نظيره فرنسا بنتيجة (2-0).

وفي المباراة التي أقيمت على ملعب (أيه تي أند تي) الأمريكي كانت متوازنة في شوطها الأول ودخل الطرفان بتحفظ معتمدين على الاطراف ومهارات لاعبيهم لصنع الفرص مع أفضلية لاسبانيا التي حجمت هجوم فرنسا وقلصت خطورتهم بإغلاق المساحات وحاولت فرنسا الاعتماد على التحولات الهجومية للتسجيل الا ان دفاعات اسبانيا كانت منيعة.

وفي الدقيقة 20 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لاسبانيا بعد ضرب لوكاس دين للامين يامال ليسجل ميكيل اويارزابال اول اهداف اللقاء ليمنح فريقه التقدم.

وتمكنت اسبانيا من اضافه الثاني عن طريق بيدرو بيرو في الدقيقة 58 وفرضت سيطرتها في الشوط الثاني واغلقت الملعب ومنعت فرنسا من الوصول لمرماها لينجح الاسبان في العبور للنهائي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب اسبانيا في المباراة النهائية الفائز من مواجهه الغد التي تجمع منتخب انجلترا مع منتخب الأرجنتين.