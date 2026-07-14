الأرصاد الجوية: رياح نشطة مثيرة للغبار غدا وطقس شديد الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن تتأثر البلاد غدا الأربعاء برياح نشطة مثيرة للغبار ينخفض معها مستوى الرؤية الأفقية فيما يكون الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة “شديد الحرارة”.

وقال مدير (الأرصاد الجوية) بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي سطحي مصحوب بكتلة هوائية شديدة الحرارة مع رياح شمالية غربية نشطة السرعة قوية أحيانا قد تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كيلومترا في الساعة.

وأضاف العلي أن نشاط الرياح يبدأ تدريجيا من صباح يوم غد وتكون مثيرة للرمال والأتربة لينخفض معها مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة.

وأوضح أن سرعة الرياح الشمالية الغربية ستقل ليلا ويترسب الغبار تدريجيا وتتحسن الرؤية الأفقية.

وتوقع أن يعاود نشاط الرياح الشمالية الغربية بعد غد الخميس مبينا أن الطقس خلال الايام الثلاثة المقبلة شديد الحرارة نهارا لتتراوح الدرجة العظمى بين 51 و49 درجة مئوية.

ودعا إلى متابعة النشرة الجوية عبر الموقع الرسمي للإدارة وتطبيقها الذكي لمعرفة آخر تطورات الطقس.