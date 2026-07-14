النائب الأول ووزير الداخلية يبحث مع وزير الداخلية البحريني سبل تطوير التعاون الأمني المشترك

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح خلال لقائه وزير الداخلية البحريني

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مع وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة سبل تطوير التعاون الأمني المشترك واستعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز مسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن ذلك جاء خلال لقاء الشيخ فهد اليوسف بوزير الداخلية البحريني على هامش زيارة قام بها إلى مملكة البحرين الشقيقة وذلك في إطار التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين.

وأعرب الشيخ فهد اليوسف وفق البيان عن اعتزاز دولة الكويت بالعلاقات الأخوية والمتميزة التي تجمعها بمملكة البحرين الشقيقة مؤكدا دعم الكويت لكافة الإجراءات التي تتخذها البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها والوقوف إلى جانبها في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها.

من جانبه قال وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد آل خليفة وفق البيان إن زيارة الشيخ فهد اليوسف تأتي تجسيدا لعمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وما يربطهما من تعاون وثيق ورؤى مشتركة في مختلف المجالات.

وأكد عمق العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين ودولة الكويت معربا عن تقدير البحرين للمواقف الكويتية الداعمة وحرصها على مواصلة تعزيز التعاون المشترك بما يخدم أمن واستقرار البلدين والشعبين الشقيقين.

وذكر البيان أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح عاد إلى البلاد ظهر اليوم حيث كان في استقباله على أرض مطار الكويت الدولي عدد من القيادات الأمنية.