الجامعات الخاصة: حملة “اصنع مستقبلك” تجسد حرص الأمانة العامة على تمكين الطلبة في مرحلة التسجيل ضمن خطة البعثات الداخلية

الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة الدكتور جاسم محمد العلي

بمناسبة انطلاق حملة “اصنع مستقبلك”، أكد سعادة الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة الدكتور جاسم محمد العلي أن الحملة تجسد حرص الأمانة العامة على تمكين الطلبة في مرحلة التسجيل ضمن خطة البعثات الداخلية للعام الأكاديمي 2026/2027، عبر منظومة إرشادية متكاملة تمكّنهم من الاطلاع على الخيارات الأكاديمية المتاحة، واختيار مسار تعليمي يتوافق مع طموحاتهم واحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية تدعم مسيرة التنمية في دولة الكويت.

وأوضح أن الحملة، التي تقام خلال الفترة من 14 إلى 17 يوليو 2026 في مجمع الأفنيوز، تتيح للزوار التعرف على إجراءات التسجيل، وضوابط الابتعاث، والتخصصات المطروحة ، إلى جانب الإجابة عن مختلف الاستفسارات من قبل فريق متخصص في الأمانة العامة، بما ييسر استكمال إجراءات التقديم.

واختتم الدكتور العلي تصريحه بدعوة الطلبة وأولياء أمورهم إلى زيارة جناح الأمانة العامة في مجمع الأفنيوز خلال أيام الحملة، والاطلاع على تفاصيل خطة البعثات الداخلية، والاستفادة من الخدمات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية.