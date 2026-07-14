وزارة الصحة تنظم حملة “الصيف مايحلى إلا بسلامتك” لتعزيز الوعي بالأمراض الموسمية

استشاري طب عائلة رئيس برنامج تمكين المرضى الدكتورة نور النيباري

نظمت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء حملة التوعية (الصيف مايحلى إلا بسلامتك) في سبع مراكز للرعاية الصحية الأولية في مختلف محافظات البلاد لتعزيز الوعي والوقاية من الأمراض الموسمية.

وقالت استشاري طب عائلة رئيس برنامج تمكين المرضى في الوزارة الدكتورة نور النيباري في تصريح صحفي خلال الحملة التي تستمر إلى 23 يوليو الجاري إن من أهم المشاكل التي تحدث في فصل الصيف الجفاف وحروق الشمس وبعض الضربات الحرارية التي يجب التعامل معها بحرص.

ونبهت الدكتورة النيباري إلى ضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس فترات طويلة ويفضل عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس ما بين الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا لأن هذه الفترة ترتفع فيها درجات الحرارة والتعرض للشمس خلالها يؤدي إلى الجفاف بسرعة.

وأضافت أن الفئات الأكثر خطورة للتعرض للجفاف هي الأطفال وكبار السن لذا يجب عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خصوصا في النهار كون درجات الحرارة مرتفعة في فصل الصيف.

وأشارت إلى أهمية استخدام المستحضرات التي من شأنها الوقائية والحماية من أشعة الشمس وارتداء الأكمام الطويلة التي تحتوي على الحماية مع شرب المياه للمحافظة على الصحة.