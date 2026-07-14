انطلاق الموسم الرابع من معسكر “وطن الابتكار” الصيفي

المبادرة تستمر يومياً في مول العاصمة - الدور الأرضي حتى 21 يوليو، من الساعة 1 ظهراً حتى 9 مساءً

انطلقت فعاليات الموسم الرابع من معسكر “وطن الابتكار” الصيفي بالشراكة الاستراتيجية بين زين الكويت ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع – أحد مراكز مؤسّسة الكويت للتقدّم العلمي، لتواصل الجهتان جهودهما المُشتركة في تمكين الأطفال والشباب، وتنمية شغفهم بالتكنولوجيا والابتكار، وتزويدهم بالمهارات التي تدعم جاهزيتهم لمُتطلّبات المستقبل.

تم الافتتاح في مول العاصمة بحضور المدير التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت حمد المصيبيح، ومدير عام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا الديحاني، حيث تستمر فعاليات المبادرة يومياً في مول العاصمة حتى 21 يوليو، كما ستُقام في مجمع الأفنيوز في الفترة من 1-10 أغسطس المُقبل.

وتؤمن زين بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من تمكين الأجيال القادمة، وتزويدها بالمعرفة والمهارات التي تؤهلها للمشاركة الفاعلة في صناعة المستقبل، حيث لا يقتصر دور الشركة على توفير أحدث حلول التكنولوجيا، بل يمتد ليشمل دعم المبادرات التعليمية والتدريبية التي تنمّي التفكير الإبداعي، وتعزّز القدرة على الابتكار وحل المشكلات، وتفتح آفاقاً أوسع لاستكشاف التقنيات الحديثة، وإعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة، والمشاركة في بناء مستقبل الكويت الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة.

يُقدّم المعسكر الصيفي تجربة تعليمية تفاعلية للأطفال من 7-14 سنة تجمع بين المتعة والمعرفة، من خلال مجموعة متنوعة من الورش العملية في العديد من المجالات التي تندرج تحت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، حيث تمتد كل ورشة لمدة ساعة واحدة، بما يتيح للأطفال فرصة التعلّم بالممارسة، والتجربة، والاستكشاف ضمن بيئة مُشجّعة تُحفّز الفضول والإبداع.

المعسكر الصيفي يُقدّم للأطفال فرصة التعلّم بالممارسة، والتجربة، والاستكشاف

وتتضمّن فعاليات المعسكر ورشاً وتجارباً تطبيقية في الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والواقع المُعزّز، والبرمجة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والإلكترونيات، وحلول تخزين الطاقة، وسباقات الفورمولا 1 المُصغّرة، إلى جانب عدد من المجالات التقنية والعلمية الحديثة التي تسهم في تنمية مهارات التفكير الإبداعي، وحل المشكلات، والعمل الجماعي.

ويأتي إطلاق الموسم الرابع امتداداً للنجاح الكبير الذي حققته المواسم السابقة، والتي استقطبت آلاف المشاركين الصغار، حيث أتيحت لهم فرصة استكشاف مجالات التكنولوجيا والابتكار الرقمي من خلال تجارب تعليمية عملية وتفاعلية، ما يعكس الإقبال المتزايد من الأطفال وأولياء الأمور على البرامج التي تجمع بين التعليم والترفيه.

ويعكس استمرار المعسكر للعام الرابع على التوالي التزام زين ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بتطوير المبادرات التعليمية والمجتمعية المستدامة التي تفتح آفاقاً جديدة أمام الأجيال القادمة، وتقرّبهم من التقنيات الحديثة، وتساعدهم على اكتشاف اهتماماتهم ومواهبهم في سن مبكرة.