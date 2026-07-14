دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي على جنوب السعودية

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي باستخدام الصواريخ الباليستية مستهدفة المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وسلامة أراضيها وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيد يقوض الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها.