مجموعة BNK القابضة تستحوذ على حصة في «بوك مي كونسيرج» (Book Me Concierge)

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أعلنت مجموعة BNK القابضة استحواذها على حصة في «بوك مي كونسيرج» (Book Me Concierge)، الجهة الرائدة في خدمات الكونسييرج الفاخر في الكويت والمنطقة.



وقال محمد الغربللي، مدير العلاقات العامة في مجموعة BNK القابضة:



«في مجموعة BNK القابضة، نؤمن دائمًا بجيل الشباب ورواد الأعمال أصحاب الرؤية الذين يحولون أفكارهم إلى واقع. لقد نجح فريق بوك مي كونسيرج في بناء تجربة استثنائية بإمكاناته الخاصة، واليوم نفخر بأن نكون الشريك الذي يقف إلى جانبهم في هذه المرحلة، ويدعمهم لتحقيق طموحاتهم المستقبلية.»



من جانبه، قال نواف الشامي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«بوك مي كونسييرج»:



«انطلقنا من الكويت بفكرة بسيطة، وإيمان راسخ بأن العميل يستحق أفضل مما هو متاح. بالنسبة لي، لا تمثل مجموعة BNK مجرد شريك مالي، بل شريكًا حقيقيًا يشاركنا الرؤية ويدفعنا نحو أهداف أكبر مما رسمناه لأنفسنا في البداية. وهذه المرحلة لا تقتصر على الضيافة الفاخرة، بل تمتد إلى قطاع الترفيه بكل ما يحمله من إمكانات. فقد تغيرت توقعات الناس ومتطلباتهم، ولم يعودوا يقبلون بحلول الكونسييرج التقليدية، بل يبحثون عن تجارب كانت دائمًا موجودة لكنها بعيدة المنال، ونحن هنا لنفتح أمامهم تلك الأبواب.»



**نبذة عن «بوك مي كونسيرج» (Book Me Concierge)**



«بوك مي كونسيرج» (Book Me Concierge) هي خدمة كونسييرج فاخر أسسها نواف الشامي، تقدم خدمات كونسييرج مخصصة تشمل الضيافة الفاخرة، وحجوزات المطاعم والفعاليات الحصرية، وتنظيم الرحلات، وذلك في الكويت ودول الخليج وعدد من الوجهات الأوروبية البارزة.



وتقوم الخدمة على فلسفة «الوصول قبل التوفر»، إذ تتيح لعملائها فرص الوصول إلى تجارب وأماكن يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية. ومنذ انطلاقها، حققت «بوك مي كونسيرج» أكثر من 1,200 حجز مؤكد خلال عامها الأول، كما حصلت على جائزة أفضل خدمة كونسييرج فاخرة في الكويت.