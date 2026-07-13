“الهلال الأحمر” تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع “حالات الطوارئ” الخليجي في إدارة الأزمات والاستجابة الإنسانية

رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس يستقبل رئيس مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ العميد حقوقي الدكتور راشد المري

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس اليوم الاثنين أهمية تعزيز التنسيق مع مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ بما يسهم في تطوير منظومات إدارة الأزمات وتعزيز جاهزية الاستجابة الإنسانية في الدول الخليجية.

وقال المغامس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب استقباله وفدا من المركز برئاسة العميد حقوقي الدكتور راشد المري إن اللقاء يأتي في إطار حرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات إدارة الطوارئ والاستجابة الإنسانية والإغاثية.

وأضاف أن الجمعية تؤمن بأهمية بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الخليجية المتخصصة لما له من أثر في تعزيز كفاءة العمل الإنساني وتطوير آليات الاستعداد للكوارث بما يخدم المتضررين ويحقق التكامل الخليجي في هذا المجال.

وأشار إلى أن الجمعية تواصل أداء رسالتها الإنسانية وفق نهج مؤسسي يقوم على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية والإقليمية والدولية لافتا إلى أن تبادل الخبرات والتجارب يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الإنساني.

بدوره أكد رئيس مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ العميد حقوقي الدكتور راشد المري في تصريح مماثل لـ(كونا) أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والاستفادة من خبراتها وتجاربها الرائدة في مجالات العمل الإنساني والإغاثي وإدارة حالات الطوارئ.

وقال المري إن المباحثات تناولت سبل توسيع آفاق التعاون بين الجانبين مشيرا إلى أن (الهلال الأحمر الكويتي) تعد رائدة للعمل الإنساني الخليجي والدولي إذ يتطلع المركز إلى توثيق هذا التعاون عبر تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في مواجهة الكوارث والاستجابة السريعة لها.

ولفت إلى أن هذا التعاون الثنائي في تبادل الخبرات من شأنه أن يسهم في تطوير قدرات الاستجابة للطوارئ بما يحقق نقلة نوعية في منظومة عملهم الإنساني والإغاثي فضلا عن تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون في إدارة الأزمات والكوارث.

يذكر أن مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تأسس في 2007 بهدف إدارة الأزمات والكوارث من خلال تبني أسلوب إداري متطور للتنبؤ بجميع المخاطر الطبيعية والأزمات الصناعية وكيفية التعامل معها.