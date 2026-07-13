وكيل وزارة الداخلية يبحث مع مسؤولي النقل والجمارك السعودية تعزيز التعاون بمجال النقل البري والتنسيق الجمركي

وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب

بحث وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب اليوم الاثنين مع مسؤولي النقل والجمارك في المملكة العربية السعودية الشقيقة سبل تعزيز التعاون في مجال النقل البري والتنسيق الجمركي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن اللواء الوهيب ترأس الجانب الكويتي المشارك في الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي مع نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية الشقيقة الدكتور رميح الرميح ومحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية المهندس سهيل أبانمي.

ونقل البيان عن اللواء الوهيب تأكيده حرص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على تعزيز التعاون مع المملكة في مجال النقل البري.

وأعرب اللواء الوهيب عن شكر دولة الكويت وتقديرها للمملكة العربية السعودية على ما قدمته من تسهيلات كبيرة لتسيير حركة نقل البضائع عبر المنافذ البرية لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة بما يجسد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

وأضاف البيان أن الاجتماع تناول أعمال المنافذ البرية وحركة نقل البضائع بين البلدين واستعراض القدرة الاستيعابية للمنافذ وعدد الشاحنات المحملة بالبضائع التي تعبرها يوميا وفق الإحصائيات الجمركية إضافة إلى الإجراءات المعمول بها وسبل تطويرها بما يواكب حجم الحركة التجارية المتنامية.

وأوضح أن الجانبين ناقشا آليات تعزيز التنسيق المشترك ومعالجة أي معوقات قد تؤثر في انسيابية حركة النقل دون الإخلال بالمتطلبات الجمركية والرقابية مؤكدين أهمية استمرار التنسيق ومواصلة عقد اللقاءات الدورية بما يعزز كفاءة العمل في المنافذ البرية ويخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

وحضر الاجتماع كل من رئيس الإدارة العامة للجمارك يوسف النويف ونائب رئيس الإدارة العامة للجمارك لشؤون البحث والتحري الجمركي صالح العمر ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية بوزارة الداخلية العميد حقوقي عبدالله العجمي وعدد من القيادات الأمنية والجمركية وممثل عن وزارة الخارجية.