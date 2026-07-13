“الصحة” تفتتح توسعة جديدة لمركز الفروانية لفحص متداولي الأغذية والفئات الأخرى

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين افتتاح توسعة جديدة لمركز الفروانية لفحص متداولي الأغذية والفئات الأخرى بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمركز وتحسين كفاءة تقديم الخدمة ومواكبة الزيادة المستمرة في أعداد المراجعين.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن التوسعة الجديدة تم تخصيصها لاستقبال المراجعات من النساء بطاقة استيعابية تتراوح بين 35 ألف و40 ألف مراجعة سنويا مشيرة إلى أن التوسعة تهدف كذلك إلى تعزيز انسيابية حركة المراجعين داخل المركز وتوفير مساحات تشغيلية أكبر ورفع مرونة تقديم الخدمة.

وأضافت أن التوسعة تسهم أيضا في تقليص متوسط الزمن اللازم لاستكمال إجراءات التسجيل والفحص الطبي وإصدار شهادة اللياقة الصحية بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمة وسرعة إنجازها. وذكرت أنه تم تجهيز التوسعة الجديدة بمرافق طبية متكاملة وفق أحدث المتطلبات التشغيلية اذ تضم عيادات للتسجيل وعيادات للفحص الإكلينيكي وعيادات لسحب الدم والتطعيم بما يسهم في تسريع إجراءات الفحص وتقليل أوقات الانتظار ورفع كفاءة سير العمل وتحسين تجربة المراجعين بما يحقق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات الصحية الوقائية.

وأفادت بأن هذه التوسعة ضمن خطة الوزارة المستمرة لتطوير البنية التحتية للمرافق الصحية وتعزيز الخدمات الوقائية ورفع كفاءة الأداء التشغيلي بما يواكب النمو في أعداد المراجعين ويسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وترسيخ مبادئ التميز المؤسسي وصولا إلى تقديم خدمات صحية وقائية متطورة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتواكب أفضل الممارسات.