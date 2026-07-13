المجلس البلدي يوافق على توسعة المساحات المقررة لـ”البترول الوطنية” في صبحان الصناعية

المجلس البلدي

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس خالد المطيري على طلب شركة البترول الوطنية ضم وتوسعة المساحات المقررة لها في صبحان الصناعية لتصبح مساحتها الاجمالية 241 ألف متر مربع.

واعتمد المجلس العطلة الصيفية للأعضاء ابتداء من 2 أغسطس المقبل حتى 10 سبتمبر المقبل كما وافق على طلب وزارة الأشغال العامة استحداث وصلة تربط بين تقاطع IC3 ومدينة المطلاع وقطاع N1. ووافق المجلس على طلب مجموعة تعليمية تغيير استغلال قسيمة بمنطقة صباح السالم لتتحول من نشاط استثماري الى مدرسة خاصة لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والتأكيد على الالتزام بكافة الشروط الواردة في الدراسة الفنية للمعاملة.

كما وافق على الاقتراح بتعديل المادة 14 من القرار الاداري رقم (161/2009) الخاص بتصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم في بلدية الكويت.