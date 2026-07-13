ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يغادر دولة قطر بعد تقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الوالد

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يغادر دولة قطر بعد تقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الوالد

بحفظ الله ورعايته غادر ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه دولة قطر الشقيقة وذلك بعد تقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

وكان في وداع سموه حفظه الله لدى المغادرة سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني وزير المواصلات بدولة قطر الشقيقة وسعادة سفير دولة الكويت لدى دولة قطر الشقيقة أحمد عبدالرحمن الشريم والسادة أعضاء السفارة.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.