دولة الكويت تدين وتستنكر العدوان الآثم لإيران والميليشيات الموالية لها بالعراق على مراكز حدودية ومنصة حفر لـ”نفط الكويت”

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية اليوم الاثنين عن إدانة دولة الكويت واستنكارها بأشد العبارات للعدوان الآثم الذي تشنه الجمهورية الإسلامية الإيرانية والفصائل والميليشيات الموالية لها في جمهورية العراق على دولة الكويت من خلال الاعتداءات التي استهدفت عددا من المراكز الحدودية ومنصة حفر بحرية تابعة لشركة نفط الكويت مما أسفر عن وقوع إصابات بشرية وخسائر مادية.

وجددت وزارة الخارجية في بيان لها التأكيد على أن استمرار العدوان الذي تشنه إيران ووكلائها في العراق هو انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وتهديد خطير لأمن وسلامة مواطني دولة الكويت والمقيمين على أرضها وتحد سافر للشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 وتقويض غير مسؤول للجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق أمن المنطقة واستقرارها.

كما شددت على حق دولة الكويت الأصيل باتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات كفيلة بصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وذلك وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.