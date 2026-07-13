مقتل 9 عمال إثر انهيار كومة نفايات في الهند

صورة أرشيفية لأكوام النفايات في الهند

قُتل تسعة عمال في محطّة لتحويل القمامة إلى طاقة في غرب الهند بعدما انهارت كومة نفايات فوق مبنى إداري على خلفية تساقط أمطار غزيرة، بحسب ما أعلن مشغّل المنشأة الاثنين.

وتشيع في الهند حوادث انهيار المباني ومواقع البناء خلال موسم الرياح الموسمية الذي يمتدّ من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر، إذ تتعرّض المنشآت القديمة أو المتهالكة لأضرار نتيجة الأمطار المستمرّة.

ووقع الحادث الأربعاء الماضي في منشأة “أنتوني ويست” الواقعة على مشارف مدينة بونه، عندما انهارت آلاف الأطنان من النفايات من مكب مجاور، ما أدى إلى احتجاز 23 شخصا داخل المبنى.

وقالت الشركة في بيان “وقع الحادث نتيجة الأمطار المتواصلة التي تسبّبت في انهيار آلاف الأطنان من النفايات من مكب مجاور، ممّا ألحق أضرارا جسيمة بالمبنى حيث كان يوجد 23 موظفا”.

وأضافت أن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أُنقذ 14 آخرون أحياء.

وأوضحت إدارة المنشأة أن الأمطار أعاقت عمليات الإنقاذ، في وقت واجهت فيه فرق الطوارئ صعوبة في الوصول إلى العالقين تحت الأنقاض.

وأُوقفت العمليات في المحطة موقتا ريثما تُستكمل التقييمات الهيكلية وتدابير السلامة.

ويقول علماء إن التغير المناخي يزيد من وتيرة وشدّة الظواهر الجوية المتطرّفة في الهند، أكبر دول العالم من حيث تعداد السكان.

كما يشير خبراء الأرصاد الجوية إلى أن ظاهرة إل نينيو المناخية المحتملة هذا العام ربّما تؤدي إلى اضطراب الأنماط الجوية المعتادة في البلاد.