بنك الخليج يودع مليون دينار في حساب مليونير الدانة الجديد

الفائز يتسلم شيك تذكاري من نجلاء العيسى وعبدالرحمن الخبيزي

استقبل بنك الخليج أحمد إبراهيم محمود الخطيب، الفائز في السحب نصف السنوي لحساب مليونير الدانة بجائزة قيمتها مليون دينار كويتي، والذي جرى الأسبوع الماضي تحت إشراف مكاتب تدقيق عالمية رائدة هي RSM وGrant Thornton، وتم بثه مباشرة عبر حسابات بنك الخليج على وسائل التواصل الاجتماعي وإذاعة 360 إف إم، مما يؤكد التزام البنك بالحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمصداقية في عملية السحب.

وكان في استقبال المليونير رقم 26 في تاريخ سحوبات حساب مليونير الدانة بفرع الخدمات الخاصة في برج الكريستال كلٌّ من نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية – إدارة الثروات السيد/ عبد الرحمن الخبيزي، ورئيس التسويق السيدة/ نجلاء العيسى، وعدد من مسؤولي البنك.

وعقب الانتهاء من إجراءات إيداع مبلغ الجائزة بقيمة مليون دينار في حساب الفائز، أعرب الخطيب عن سعادته بحصوله على الجائزة، مؤكداً أنه كان على يقين منذ فتح حسابه في بنك الخليج قبل عشر سنوات بأن حساب الدانة سيكافئه يوماً ما. وظل يمني النفس بالفوز طوال تلك السنوات إلى أن تلقى الاتصال الذي انتظره طويلاً خلال قضائه الإجازة الصيفية بين أهله وإخوانه في المملكة الأردنية الهاشمية، ناصحاً الجميع بأن يكون الادخار جزءاً من حياتهم، مشيراً إلى أن حساب الدانة كان محطته الرئيسية لأي مبالغ يتمكن من توفيرها منذ انتقاله للعمل في الكويت.

وتحدث الخطيب عن طموحاته المستقبلية، مشيراً إلى أن مبلغ الجائزة قد يساعده على استيفاء شرط رأس المال اللازم لبدء المشروع الذي كان يحلم به في الكويت، وهو ما يعكس شعار حساب الدانة: “الأمل دوم في مكانه”. وتجسد قصة أحمد الخطيب مع حساب الدانة رحلة طويلة من الالتزام والصبر وسنوات من الادخار تحولت إلى لحظة فارقة غيرت حياته، وأصبحت مصدر إلهام لكل من يسعى لتحقيق أحلامه عبر التخطيط المالي السليم.

صورة جماعية لمسؤولي البنك مع الفائز

سحوبات الدانة

من جانبها، قالت رئيس التسويق في بنك الخليج، نجلاء العيسى: “نبارك للفائز ليكون المليونير رقم 26 في تاريخ سحوبات الدانة، مؤكدة حرص بنك الخليج على توفير تجربة مصرفية استثنائية ومميزة للعملاء، بالتوازي مع دورنا المجتمعي في مكافأة المدخرين وتشجيع ثقافة الادخار”.

وأشارت إلى أن قطار الجوائز في بنك الخليج متواصل، وما زالت هناك العديد من الفرص للفوز، موضحة أن من لم يحالفه الحظ في السحوبات الماضية قد يكون الرابح بجائزة قيمتها 200,000 دينار في السحب المزمع إقامته بتاريخ 9 سبتمبر، أو بالجائزة الكبرى بقيمة 1,500,000 دينار التي سيجرى السحب عليها بتاريخ 10 فبراير، علماً أن آخر موعد للإيداع والمشاركة هو 30 سبتمبر 2026.

الفائر يعرب عن سعادته بالجائزة والتغطية الصحفية

إدارة الثروات

بدوره، أكد نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية – إدارة الثروات السيد/ عبد الرحمن الخبيزي أن بنك الخليج يوفر خدمات مميزة للعملاء من أصحاب الثروات ترقى إلى طموحات كل من يتطلعون إلى ما هو استثنائي، من خلال التزام البنك بتقديم خدمات ومنتجات نوعية، إلى جانب توفير الدعم والاستشارات الاستثمارية المتخصصة.

ويشار إلى أن حساب مليونير الدانة متاح للكويتيين والمقيمين، ويتم فتح الحساب من خلال زيارة الفرع أو عبر التطبيق بقيمة 200 دينار، شرط الاحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائياً للدخول في سحوبات مليونير الدانة المقبلة، بما فيها جائزتا المليون والمليون ونصف المليون دينار.

ويشجع بنك الخليج عملاء حساب مليونير الدانة على زيادة فرص ربحهم عن طريق زيادة المبالغ المودعة في الحساب، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.