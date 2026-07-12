وزارة المالية توقع مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية لتبادل المعلومات بشأن أملاك الدولة

وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي توقع مذكرة تفاهم مع رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية الدكتور حمد المكراد

وقعت وزارة المالية اليوم الأحد مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية لتبادل المعلومات بشأن أملاك الدولة وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.

وقالت (المالية) في بيان صحفي إن المذكرة تهدف إلى تطوير آليات تبادل المعلومات والخبرات بما يعزز منظومة الوقاية والكشف عن الجرائم المالية بهدف توسيع الشراكات مع الجهات الحكومية وتحقيق التكامل المؤسسي في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يدعم حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية والنزاهة في التعاملات المالية.

ووقعت مذكرة التفاهم عن (المالية) وكيل الوزارة أسيل المنيفي وعن الوحدة رئيسها الدكتور حمد المكراد.