هاني العوضي ضمن قائمة ” فوربس” لأقوى مديري الأصول في الشرق الأوسط

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي هاني محمد العوضي

أعلنت شركة الخليج كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م. “إنفست جي بي”، الذراع الاستثماري لبنك الخليج، عن اختيار نائب رئيس مجلس إدارتها والرئيس التنفيذي، هاني محمد العوضي، ضمن قائمة أ”فوربس” لأقوى مديري الأصول في الشرق الأوسط لعام 2026، والتي شملت 50 من أبرز القيادات في قطاع إدارة الأصول .

ويعكس إدراج السيد/ العوضي ضمن القائمة المكانة المرموقة لـشركة “إنفست جي بي” ودورها في تطوير قطاع إدارة الأصول في الكويت والمنطقة خلال أقل من عامين علي تأسيسها، وكذلك الخبرات الواسعة التي يتمع بها رئيسها التنفيذي.

وتضم القائمة السنوية نخبة القيادات التنفيذية في قطاع إدارة الأصول على مستوى المنطقة، وذلك استنادا إلى معايير تشمل القيادة، والأداء المؤسسي، والابتكار، والإسهام في تطوير صناعة إدارة الأصول.

وىوكد هذا التصنيف النجاحات التي حققتها “إنفست جي بي” منذ تأسيسها في عام 2023، حيث رسخت الشركة مكانتها كإحدى المؤسسات الاستثمارية الرائدة في الكويت. ففي عام 2025، أطلقت الشركة أول صناديقها الاستثمارية، صندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدينار الكويتي وصندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدولار الأمريكي، وكلاهما متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، في خطوة عكست التزامها بتقديم حلول استثمارية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين.

كما عززت “إنفست جي بي” حضورها العالمي من خلال توسيع شراكتها الاستراتيجية مع Investcorp لإتاحة فرص الاستثمار في العقارات الأمريكية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإبرام شراكة مع Arrow Global لتوفير الوصول إلى استراتيجيات الائتمان الخاص الأوروبي المدعوم بالأصول، إلى جانب عقد شراكات استراتيجية مع نخبة من مديري الاستثمار العالميين، بما يعكس التزامها بتوفير حلول استثمارية عالمية المستوى لعملائها.

وبهذه المناسبة، قال السيد هاني محمد العوضي،: “يُعد هذا التكريم من فوربس الشرق الأوسط تقديرا لمسيرة إنفست جي بي وما حققته منذ تأسيسها، وهو ثمرة جهود فريق عمل متميز والدعم المستمر الذي نحظى به من بنك الخليج ومجلس الإدارة. ومنذ انطلاق الشركة، ركزنا على بناء منصة استثمارية عالمية تربط المستثمرين في الكويت بأفضل الفرص ومديري الاستثمار حول العالم، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والابتكار. وسنواصل العمل على تطوير حلول استثمارية نوعية تسهم في خلق قيمة مستدامة لعملائنا وتعزز مكانة الكويت كمركز استثماري رائد في المنطقة.”

ويتمتع السيد هاني محمد العوضي بخبرة تزيد على 20 عاما في القطاع المالي، حيث شغل عددا من المناصب القيادية في كل من بنك الخليج والمؤسسة الخليجية للاستثمار، قبل أن يتولى قيادة “إنفست جي بي”، مساهما في ترسيخ مكانتها وتعزيز مسيرة نموها منذ انطلاق أعمالها.