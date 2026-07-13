KIB  يعزّز حضوره إقليمياً بمشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2026

المدير العام للإدارة المصرفية الدولية للمؤسسات المالية في KIB مآب محمد القاسم ومدير عام إدارة الخزينة في KIB محمد الدويلة

اختتم بنك الكويت الدولي (KIB) مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2026، الذي أُقيم يومي 23 و24 يونيو 2026 في مركز مدينة جميرا للمؤتمرات والفعاليات – دبي. وشهد المؤتمر، الذي يُعدّ إحدى أبرز المنصات الإقليمية التي تجمع قادة القطاع المصرفي والاستثماري وأسواق رأس المال مشاركة أكثر من 2,000 من كبار صنّاع القرار والمستثمرين وممثلي الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المالية ومزودي الخدمات من مختلف أنحاء العالم.

وتؤكد مشاركة البنك في المؤتمر مكانته الرائدة بين المؤسسات المالية والمصرفية التي تسهم بفاعلية في دعم تطوير أسواق رأس المال، وتعزيز البيئة الداعمة للنمو، ودفع عجلة تطوير أدوات التمويل الإسلامي في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وقالت مآب محمد القاسم، المدير العام للإدارة المصرفية الدولية للمؤسسات المالية في KIB: “جاء حرص KIB على التواجد والمشاركة الفاعلة في مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك هذا العام تأكيداً على مرونة البنك واستمرارية حضوره الدولي الراسخ، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة. إن تواجدنا المستمر في هذه المنصة الاستراتيجية يعكس التزامنا المستمر بتمثيل القطاع المصرفي الكويتي، ومواصلة تعزيز علاقاتنا مع شركائنا الدوليين وبناء شراكات جديدة تبحث حلولاً تمويلية مبتكرة تدعم تنويع الأنشطة الاستثمارية والتوسع في خدمات الصيرفة الإسلامية”.

وأضافت القاسم: “لم تعد أسواق رأس المال اليوم مجرد قنوات لتوفير التمويل، بل أصبحت ركيزة أساسية لبناء الثقة الاستثمارية، وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل، وتمكين الاقتصادات من المضي قدماً بمرونة أكبر. كما تواصل الصكوك وأدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أداء دور متنامٍ، بما تقدمه من حلول تمويلية مرنة وأخلاقية تراعي الاحتياجات المتطورة للأسواق”.

ومن جانبه، صرّح محمد الدويلة، مدير عام إدارة الخزينة في KIB، قائلاً: “تأتي مشاركتنا في هذا الحدث الإقليمي البارز تماشياً مع استراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة السيولة وتوسيع نطاق أدواتنا المالية الاستثمارية. إن أسواق الصكوك وأدوات الدين الإقليمية تبرهن يوماً بعد يوم على عمقها وقدرتها على استيعاب المتغيرات، ونحن في KIB نركز على اقتناص الفرص الواعدة التي تساهم في تنويع مصادر التمويل وتلبية تطلعات مستثمرينا، مع تعزيز قدرتنا التنافسية كلاعب رئيسي في سوق أدوات الدخل الثابت والتمويل الإسلامي إقليمياً ودولياً”.

وخلال المؤتمر الذي أقيم على مدار يومين، شارك KIB في سلسلة من الاجتماعات والنقاشات التي تناولت عدداً من الموضوعات الرئيسية في القطاع، من بينها نمو أسواق رأس المال، وإصدارات الصكوك، وهياكل التمويل الإسلامي، والفرص الاستثمارية الإقليمية، والاحتياجات المتغيرة للمؤسسات المالية. كما استعرض البنك مجموعة منتجاته وخدماته المبتكرة، إلى جانب خبراته في مجال الخدمات المصرفية الدولية، والتي تدعم استراتيجيته الرامية إلى توسيع حضوره وتعزيز دوره في القطاع المالي.

تجدر الإشارة إلى أن مشاركة KIB في الفعاليات الإقليمية البارزة، مثل مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك، تعكس التزامه المتواصل بدعم التنمية الاقتصادية في الكويت والمنطقة. كما تنسجم هذه المشاركة مع رؤية البنك الرامية إلى أن يكون البنك الإسلامي المفضل في الكويت، إلى جانب مساهمته بتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري جاذب، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.