برنامج “زين” الصيفي يضع الشباب في قلب تجربة العملاء

يهدف البرنامج إلى تعزيز جاهزية الشباب لسوق العمل

أعلنت زين الكويت عن انطلاق الموسم السابع من برنامجها الصيفي للشباب، أحد أبرز مُبادراتها المجتمعية المستدامة لتمكين الجيل القادم من الكفاءات الوطنية الشابة لدخول سوق العمل، والذي يعود هذا العام بحلّة مُتجددة تُركّز بالكامل على التدريب الميداني داخل فروع زين الرئيسية المُنتشرة في مختلف مناطق الكويت.

ويشهد موسم هذا العام مشاركة 30 متدرّباً ومتدربة من المرحلة الجامعية وحديثي التخرّج، يتوزعون على 22 فرعاً من فروع زين في الكويت، ليخوضوا تجربة عملية مباشرة في بيئة عمل حقيقية، تتيح لهم التعرف عن قرب على طبيعة العمل اليومي في واجهة قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، واكتساب مهارات أساسية في المبيعات، والتسويق، وخدمة العملاء، والتواصل، والعمل بروح الفريق الواحد.

وشهد البرنامج إقبالاً لافتاً هذا العام، حيث تقدّم أكثر من 2400 شاب وشابّة خلال مرحلة التسجيل، ما يعكس المكانة التي بات يحظى بها البرنامج بين الطلبة والشباب الطموحين لاكتساب خبرات عملية مبكرة، وتم بعدها إجراء المقابلات الشخصية لأكثر من 600 متقدّم ومتقدّمة، لاختيار المشاركين الأكثر ملاءمةً لأهداف البرنامج وطبيعة التجربة الميدانية، ليتم بعدها اعتماد القائمة النهائية للمتدرّبين الذين سيخوضون هذه الرحلة العملية داخل فروع زين.

ويمنح البرنامج المشاركين تجربة أكثر قرباً من واقع السوق، من خلال العمل ضمن ساعات مُحدّدة في فروع زين لمدة 5 أسابيع، والتفاعل جنباً إلى جنب مع فرق العمل، والتعرّف على آليات تقديم الخدمات والحلول للعملاء، وفهم احتياجاتهم، والتعامل مع مختلف جوانب التجربة التسويقية بشكل عملي ومباشر.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز جاهزية الشباب لسوق العمل من خلال ربطهم ببيئة عمل ديناميكية وسريعة التطور، حيث يتعلم المشاركون أساسيات التواصل المهني، والتعامل مع العملاء، وفهم المنتجات والخدمات، وأساليب العرض والتسويق، إلى جانب تطوير مهارات الانضباط، والمسؤولية، والثقة بالنفس، وحل المشكلات في المواقف اليومية.

إتاحة الفرصة للشباب لبناء خبرة عملية داخل منظومة زين التشغيلية والتجارية

كما تخلّل البرنامج لقاءً تنويرياً عرّف المشاركين بأهداف البرنامج ومساراته وآلية العمل داخل الفروع، إلى جانب ورش عمل وجلسات تدريبية تم تقديمها بالتعاون مع مؤسّسة إنجاز الكويت، ركّزت على تطوير المهارات الشخصية والمهنية وتعزيز جاهزية المُتدرّبين لسوق العمل، كما شمل البرنامج مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية التي هدفت إلى تعزيز روح الفريق الواحد، وتقوية الروابط بين المتدرّبين، وخلق بيئة إيجابية مُحفّزة تجمع بين التعلّم العملي والتفاعل البنّاء، بما يسهم في إثراء تجربتهم طوال فترة البرنامج.

ويعكس تركيز البرنامج على فروع زين حرص الشركة على منح الشباب تجربة تدريبية واقعية داخل واحدة من أكثر نقاط التواصل أهمية بين العلامة التجارية والعملاء، حيث تمثل الفروع مساحة حيوية تجمع بين الخدمة، والمبيعات، والتسويق، والتفاعل الإنساني المباشر، مما يمنح المتدربين فرصة لفهم الصورة المتكاملة لتجربة العملاء في قطاع الاتصالات.

ويستمر برنامج زين الصيفي للشباب في أداء دوره كأحد أول وأبرز المنصّات التدريبية السنوية لصقل مهارات الشباب الكويتي وإلهامهم لاكتشاف قدراتهم المهنية، حيث تطوّر البرنامج عبر مواسمه الست السابقة ليواكب احتياجات الأجيال الجديدة ومتطلّبات سوق العمل، مع التركيز هذا العام على بناء خبرة عملية أعمق داخل منظومة زين التشغيلية والتجارية.

وتؤكّد زين أن الاستثمار في طاقات الشباب يُمثّل ركناً أساسياً من مسؤوليتها المجتمعية، وإيمانها بأن تمكين الكفاءات الوطنية الشابة يبدأ من إتاحة الفرص العملية التي تساعدهم على اكتشاف ميولهم، وتطوير مهاراتهم، واكتساب الثقة اللازمة للانطلاق في مساراتهم المستقبلية.