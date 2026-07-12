جامعة عبدالله السالم تنظّم أول اختبار (MMI) للمتقدمين لكلية الطب والعلوم الصحية للعام الجامعي 2027/2026

نظّمت جامعة عبدالله السالم اختبار (MMI) للطلبة المتقدمين لكلية الطب والعلوم الصحية للعام الجامعي 2026/2027، وذلك بالشراكة مع كينجز كوليدج لندن، حيث تولّى فريق من الكلية الإشراف على الاختبار عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك ضمن إجراءات القبول المعتمدة في الكلية، في خطوة تُجسّد حرص الجامعة على انتقاء الطلبة وفق أعلى المعايير الأكاديمية والمهنية المعمول بها عالمياً.

ويأتي تنظيم هذا الاختبار تزامناً مع افتتاح كلية الطب والعلوم الصحية في الجامعة، لتصبح بذلك ثاني جامعة حكومية في دولة الكويت تقدّم هذا التخصص، بما يعزّز مساهمتها في إعداد كوادر طبية وصحية وطنية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات القطاع الصحي في الدولة.

جامعة عبدالله السالم تنظّم أول اختبار (MMI) للمتقدمين لكلية الطب والعلوم الصحية للعام الجامعي 2027/2026

ويُعدّ اختبار (MMI) من أحدث أساليب التقييم المعتمدة في كبرى كليات الطب حول العالم، إذ يقيس مجموعة من المهارات والكفاءات الجوهرية لدى الطلبة، ومنها القدرة على التفكير النقدي، ومهارات التواصل، والتعامل مع المواقف الأخلاقية والمهنية، بما يضمن اختيار الطلبة الأكثر جاهزيةً لدراسة الطب والانخراط في المجال الصحي.

جامعة عبدالله السالم تنظّم أول اختبار (MMI) للمتقدمين لكلية الطب والعلوم الصحية للعام الجامعي 2027/2026

وبهذه المناسبة، أكدت مدير جامعة عبدالله السالم الأستاذة الدكتورة منى سليمان الأحمد: “يمثّل افتتاح كلية الطب والعلوم الصحية في الجامعة إنجازاً نوعياً يعزّز رسالتها في إعداد كفاءات وطنية متميزة في المجالات الطبية والصحية. ونحرص من خلال اعتماد اختبار (MMI) على انتقاء طلبة يمتلكون المهارات والقيم اللازمة للتميّز في هذه المهنة الإنسانية النبيلة، بما يُسهم في دعم المنظومة الصحية في دولة الكويت.”

جامعة عبدالله السالم تنظّم أول اختبار (MMI) للمتقدمين لكلية الطب والعلوم الصحية للعام الجامعي 2027/2026

ومن جانبه، أوضح القائم بأعمال عميد كلية الطب والعلوم الصحية الأستاذ الدكتور عادل خضر عايد أنّ اعتماد اختبار (MMI) يأتي انسجاماً مع المعايير الدولية المتّبعة في كليات الطب المرموقة، مؤكداً أنّ الاختبار يتيح تقييم الطلبة بصورة عادلة وشاملة تتجاوز التحصيل الأكاديمي إلى قياس المهارات الإنسانية والسلوكية اللازمة لممارسة المهنة، وقال: “إنّ شراكتنا مع كينجز كوليدج لندن تمثّل قيمة مضافة تعزّز جودة عملية القبول وتضمن مواءمتها لأرقى الممارسات العالمية في التعليم الطبي، بما يخدم إعداد جيل من الأطباء المؤهلين لخدمة الوطن.”

وأكدت الجامعة أن تنظيم هذا الاختبار يعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات الأكاديمية في عمليات القبول، وحرصها على توفير بيئة تعليمية متطورة تُواكب المعايير العالمية في مجال التعليم الطبي.