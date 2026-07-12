مصر تؤكد ضرورة تمكين مؤسسات الدولة السورية ورفض أي تدخلات خارجية بشؤونها

وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري الدكتور بدر عبد العاطي

اكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي على ضرورة تمكين مؤسسات الدولة الوطنية السورية ورفض أي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية مشددا على أهمية تضافر الجهود لمكافحة “الإرهاب” والتطرف بكافة صوره وأشكاله.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الأحد أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لكل من سوريا والعراق توم باراك تناولا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة ولاسيما في كل من سوريا والعراق.

وأوضح البيان أن عبد العاطي أكد أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الاراضي السورية مجددا إدانة مصر للعملية “الإرهابية” الأخيرة التي شهدتها العاصمة (دمشق).

وفيما يتعلق بالشأن العراقي ذكر البيان ان الاتصال تناول جهود الحكومة العراقية الجديدة في فرض سلطة الدولة وحصر السلاح وعدم استخدامه خارج إطار مؤسساتها.

ولفت الى تأكيد وزير الخارجية المصري موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه ودعمها لمؤسسات الدولة العراقية في مواجهة مختلف التحديات.