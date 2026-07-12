الأرجنتين تفوز على سويسرا 3-1 لتلتقي إنكلترا في نصف نهائي كأس العالم

لاعبو المنتخب الأرجنتيني يحتفلون بتسجيل هدف

تأهل منتخب الأرجنتين إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بعدما تغلب على منتخب سويسرا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت صباح اليوم الأحد على ملعب أروهيد في مدينة كانساس سيتي بولاية (ميزوري) الأمريكية.

وفرض المنتخب الأرجنتيني أفضليته منذ الدقائق الأولى ونجح في افتتاح التسجيل عبر أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة العاشرة بعدما حول برأسه ركلة ركنية نفذها ليونيل ميسي إلى داخل الشباك وسط ضغط هجومي متواصل من حامل اللقب الذي أهدر عدة فرص لتعزيز تقدمه قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عزز المنتخب السويسري أداءه ونجح في إدراك التعادل عن طريق دان ندوي في الدقيقة الـ67 مستغلا هجمة مرتدة سريعة ليعيد المباراة إلى نقطة البداية ويمنح منتخب بلاده دفعة معنوية كبيرة.

وسرعان ما تعرض المنتخب السويسري لضربة موجعة في الدقيقة الـ72 بعد طرد المهاجم بريل إمبولو إثر حصوله على الإنذار الثاني عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين بينما فشل المنتخبان في حسم النتيجة خلال الوقت الأصلي لتتجه المواجهة إلى شوطين إضافيين.

واستغل المنتخب الأرجنتيني النقص العددي ليحسم المواجهة في الوقت الإضافي إذ سجل خوليان ألفاريز هدف التقدم في الدقيقة الـ112 قبل أن يضيف لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة الـ121 ليؤكد تأهل منتخب بلاده إلى المربع الذهبي.

وبهذا الفوز يضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا مع منتخب إنكلترا في الدور نصف النهائي بينما ودع المنتخب السويسري منافسات البطولة من الدور ربع النهائي.