إنكلترا تبلغ نصف نهائي كأس العالم بعد فوزها على النرويج 2-1

لاعب المنتخب الإنكليزي بيلينغهام محتفلًا بإحرازه هدفًا في مرمى النرويج

تأهل منتخب إنكلترا فجر اليوم الأحد إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المتواصلة حاليا في الولايات المتحدة بعد فوزه على منتخب النرويج بنتيجة 2-1 بعد التمديد، ليواجه الفائز من مباراة الأرجنتين وسويسا.

وأقيمت المباراة على ملعب ميامي في مدينة ميامي الأمريكية حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 قبل أن يحسم الإنكليز المواجهة بهدف قاتل في الشوط الإضافي الأول.

وافتتح المنتخب النرويجي التسجيل عن طريق أندرياس شيلديروب في الدقيقة 36 من صناعة مارتن أوديغارد، لكن المنتخب الإنكليزي أدرك التعادل عن طريق جود بيلينغهام في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+2) من صناعة أنتوني غوردون، قبل أن يعود بيلينغهام نفسه ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 93 بعد متابعة كرة فشل حارس النرويج أوريان نيلاند في السيطرة عليها.

وشهد اللقاء حالتين حاسمتين ألغيتا بعد مراجعة تقنية الفيديو الأولى هدف ثان للنرويج في الدقيقة 56 والثانية ركلة جزاء احتسبت لإنكلترا في الدقيقة 101.

وشهدت المباراة فرصا خطيرة من الجانبين حيث سدد هاري كين كرة فوق العارضة في الدقيقة 29، وتصدى حارس إنكلترا جوردان بيكفورد لتسديدة إيرلينغ هالاند في الدقيقة 35، وكاد سبينس أن يخطف هدفا قاتلا للإنكليز في الدقيقة 89 بعد تأخر الحارس النرويجي نيلاند في إبعاد الكرة.

وشهد اللقاء تقاربا في الاستحواذ بنسبة 49 بالمئة لإنكلترا مقابل 42 بالمئة للنرويج، وسدد المنتخب الإنكليزي 14 كرة على المرمى مقابل 13 للنرويج. وكانت هناك 10 محاولات من داخل منطقة الجزاء للنرويج مقابل 8 لإنكلترا و6 محاولات من خارج المنطقة لإنكلترا مقابل 3 للنرويج.

وبتأهله سيلتقي منتخب إنكلترا في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل 15 يوليو مع الفائز من مواجهة الأرجنتين وسويسرا.