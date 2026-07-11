وفاة لاعب وسط جنوب إفريقيا جايدن أدامس بعد أيام من مشاركته في مونديال 2026

لاعب وسط جنوب إفريقيا جايدن أدامس

تُوفي لاعب الوسط الجنوب أفريقي جايدن أدامس الذي مثّل منتخب بلاده في كأس العالم 2026، عن عمر ناهز 25 عاما، بحسب ما أعلن وزير الرياضة في جنوب أفريقيا، غايتون ماكنزي، السبت.

وقال ماكنزي في بيان: “تلقيت بصدمة عميقة وحزن بالغ نبأ وفاة جايدن أدامس”.

ولم يكشف الوزير عن سبب الوفاة، مضيفا: “خسرت كرة القدم الجنوب إفريقية أحد أبرز مواهبها الشابة”.

من جانبه، نعى الاتحاد الإفريقي للعبة (الكاف) اللاعب، وكتب عبر منصة “إكس”: “لقد فقدت كرة القدم أحد أبنائها”.

وقال رئيس الاتحاد الدولي (فيفا)، جاني إنفانتينو، إنه يشعر بـ”حزن عميق” إثر وفاة أدامس، مقدما “أحرّ التعازي والمواساة، باسمي وباسم جميع أفراد الفيفا وأسرة كرة القدم العالمية، إلى عائلته وأصدقائه وزملائه في الفريق”.

وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا بعد العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 25 عاما داخل منزل في حي شوتشيكلوف، الواقع في وسط مدينة كيب تاون، صباح السبت.

وأوضح المتحدث باسم شرطة إقليم الكيب الغربي، إف سي فان فايك، لوكالة فرانس برس، أن “ملابسات هذه الحادثة لا تزال قيد التحقيق”.

وشارك أدامس في جميع مباريات جنوب إفريقيا الثلاث في دور المجموعات من كأس العالم، وأسهم في بلوغ منتخب “بافانا بافانا” دور الـ32 للمرة الأولى في تاريخه، لكنه غاب عن المباراة الأخيرة أمام كندا.

كما كان ضمن تشكيلة منتخب جنوب إفريقيا التي أحرزت المركز الثالث في كأس إفريقيا 2024 التي أقيمت في ساحل العاج.

وُلد أدامس في كيب تاون، وتدرّج في أكاديمية نادي ستيلينبوش، قبل أن يصبح أول لاعب يتخرج من أكاديمية النادي ويوقع عقدا احترافيا في آب/أغسطس 2020.

وخاض 139 مباراة بقميص ستيلينبوش، وأسهم في تتويجه بلقب كأس كارلينغ عام 2023، قبل انتقاله إلى ماميلودي صنداونز في كانون الثاني/يناير 2025.

ومع صنداونز، أضاف إلى سجله لقب الدوري الجنوب Yفريقي، إلى جانب التتويج بدوري أبطال Yفريقيا.

وتأتي وفاته بعد أقل من شهر على رحيل جدته، وذلك عشية مواجهة جنوب أفريقيا أمام تشيكيا ضمن منافسات المجموعة الأولى على ملعب أتلانتا.

وقال الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم آنذاك: “شارك جايدن أساسيا في مباراة تشيكيا، وقدم كل ما لديه رغم الألم الذي كان يحمله بعد وفاة جدته”.