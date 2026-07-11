التعليم العالي: قبول 2704 طالب وطالبة في خطة البعثات الخارجية للعام الجامعي 2027/2026

وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم السبت قبول 2704 طالب وطالبة من خريجي مرحلة الثانوية بمختلف أنظمة التعليم في المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية للعامين الدراسيين 2024/2025 و2025/2026 في خطة البعثات الخارجية للعام الجامعي 2026/2027.

وقال وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور بدر البصيري في بيان صحفي إن خطة البعثات الخارجية للعام الجامعي 2026/2027 ترجمت توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال نحو تعزيز جودة الابتعاث ورفع كفاءة مخرجاته من خلال مراجعة التخصصات المطروحة.

وأضاف البصيري أن الخطة أعطت أولوية أكبر للتخصصات المستقبلية والحيوية وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنيات الحديثة إلى جانب التخصصات الطبية والطبية المساندة بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية تمتلك المهارات والمعارف التي تتطلبها المرحلة المقبلة.

وأوضح البصيري أن جميع مراحل التدقيق والفرز تمت وفق منظومة عمل متكاملة بما يضمن سلامة الإجراءات وسرعة الإنجاز ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والعدالة في جميع مراحل العمل.

وأضاف أن المفاضلة بين المتقدمين تمت وفق الضوابط والمعايير المعتمدة في خطة البعثات والتي شملت المعدل المكافئ للتخصصات الطبية والهندسية ونسبة الثانوية العامة لبقية التخصصات إلى جانب ترتيب رغبات الطالب بحد أقصى (8) رغبات وعدد المقاعد المخصصة في الجامعات المعتمدة بدول الابتعاث.

وأشار البصيري إلى أن الوزارة ستنظم اللقاء التنويري للمقبولين ضمن المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية (وجهني) يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 13 و14 يوليو الجاري في فندق (جراند حياة) بمشاركة ممثلين من وزارة الداخلية ووزارة الصحة وقطاع البعثات في الوزارة بهدف تهيئة الطلبة للانتقال إلى مرحلة الابتعاث وتعريفهم بالإجراءات اللاحقة للقبول والإجابة عن استفساراتهم مؤكدا أنه سيتم إرسال رسائل نصية لتحديد مواعيد الحضور وفق الجدول المعتمد.

ودعا الطلبة المقبولين إلى استكمال إجراءات ما بعد القبول خلال (60) يوما من تاريخ إعلان النتائج بما يضمن استكمال متطلبات الابتعاث في المواعيد المحددة بالإضافة إلى متابعة حسابات الوزارة الرسمية للاطلاع على التعليمات والمستجدات الخاصة بمرحلة ما بعد القبول.

وأكد ابصيري أن رحلة الابتعاث هي مسؤولية وطنية عنوانها التميز العلمي والابتكار والإنتاج المعرفي داعيا أبناءه الطلبة إلى استثمار ما توفره الجامعات العالمية من فرص أكاديمية وبحثية.