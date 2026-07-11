وزير التربية الكويتي يبحث مع “يونسكو” سبل تعزيز التعاون وتطوير التعليم في الكويت

وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي مع المندوب الدائم لدولة الكويت لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" الدكتور علي المضف

بحث وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي مع المندوب الدائم لدولة الكويت لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الدكتور علي المضف سبل تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمة بما يدعم تطوير المنظومة التعليمية في الكويت.

وقالت وزارة التربية في بيان اليوم السبت إن اللقاء الذي عقد على هامش مشاركة الوزير الطبطبائي في قمة (تحويل التعليم +4) بمقر منظمة (يونسكو) في باريس يأتي في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الدولية وأفضل الممارسات بما ينسجم مع استراتيجية دولة الكويت للارتقاء بقطاع التعليم.

وأضافت أن الجانبين استعرضا عددا من القضايا التعليمية والثقافية وبحثا آليات تعزيز التعاون مع (يونسكو) وتوسيع حضور الكويت في المبادرات التعليمية والثقافية التي تنظمها المنظمة.

وأوضحت أن الوزير اطلع خلال اللقاء على آلية إدارة ملفات دولة الكويت لدى (يونسكو) والدور الذي تضطلع به البعثة الدائمة في تمثيل البلاد ودعم مصالحها الوطنية وتعزيز فرص التعاون الدولي.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين وزارة التربية ومنظمة (يونسكو) وتعزيز الشراكة بينهما بما يسهم في تحقيق أهداف الكويت في تطوير قطاع التعليم.

وحضر اللقاء الذي عقد في مقر منظمة (يونسكو) بالعاصمة الفرنسية باريس أعضاء الوفد الرسمي المرافق للوزير.