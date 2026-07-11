بنك برقان يختتم مبادرته الوطنية تكريماً للصفوف الأمامية من منتسبي قوة الإطفاء العام

مدير عام- إدارة الاتصالات المؤسسية دانة فيصل الجاسم

في إطار التزامه المتواصل بتقدير ودعم العاملين في الصفوف الأمامية، اختتم بنك برقان مبادرته الوطنية لتكريم منتسبي قوة الإطفاء العام، تقديراً لجهودهم وتفانيهم في أداء واجبهم الوطني والإنساني وحفاظهم على سلامة الأرواح والممتلكات. وشهدت المبادرة مشاركة فاعلة من الشركات التابعة لشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وأصحاب المشاريع الكويتية ورواد الأعمال، بما يعكس روح التكاتف المجتمعي وتقدير الجهود الاستثنائية التي يبذلها منتسبو قوة الإطفاء العام في خدمة الوطن، لا سيما خلال الظروف الاستثنائية الأخيرة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية بنك برقان للمسؤولية المجتمعية وتطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، والتي ترتكز على دعم المبادرات الوطنية، وتمكين المجتمع، وبناء شراكات فاعلة تسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام، بما ينسجم مع أهداف رؤية الكويت 2035.

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العميد محمد الغريب

وجاء ذلك بحضور كلٍ من العميد/ محمد بدر الغريب، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام، إلى جانب السيد/ عبدالله الطاهر، مساعد مدير عام- إدارة الخدمات المصرفية الشخصية، والسيدة/ حصة حسين النجادة، مدير أول – العلاقات الإعلامية والمسؤولية الاجتماعية في بنك برقان، إضافةً إلى عدد من ممثلي البنك وقوة الإطفاء العام، وذلك تقديراً لعطاء رجال الصفوف الأمامية وتفانيهم خلال الظروف الاستثنائية التي مرّت بها البلاد، واستمرارهم في أداء واجبهم الوطني بكل إخلاص للحفاظ على أمن الكويت وخدمة المجتمع.

كما تأتي هذه المبادرة ضمن جهود بنك برقان الهادفة إلى دعم منتسبي قوة الإطفاء العام وتكريماً لدورهم المحوري في خدمة المجتمع، انطلاقاً من أن المسؤولية الوطنية تُترجم بالمواقف والأفعال، تقديراً لمن كانوا وما زالوا خط الدفاع الأول عن الكويت وسند أمنها واستقرارها، موجهاً لهم رسالة تقدير وامتنان: “شكراً للي أمطرت أفعاله حب ووَفا للديرة”.

فريق بنك برقان وممثلو قوة الإطفاء العام في لقطة جماعية

وشملت الجهات المشاركة في المبادرة الشركات التابعة لشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وأصحاب المشاريع الكويتية ورواد الأعمال وضمت كلاً من: مستشفى الكويت، وOSN+، Alothman Outlet، وMoro، وShuffle Gents Salon، ومجوهرات ذخر الذهب، وLapomdamour، ونادي فلير، وماكرو للوجبات الصحية، ومجموعة علي كاكولي للأقمشة الرجالية، ومصبغة High Clean، وWorkshop، وقهوة كاريبو، وتطبيق لعبة قولبها، وTaboo Spa.

ممثلا بنك برقان مع عدد من منتسبي قوة الإطفاء خلال المبادرة

وبهذه المناسبة، صرّحت السيدة/ دانة فيصل الجاسم، مدير عام – إدارة الاتصالات المؤسسية في بنك برقان قائلة: “تأتي هذه المبادرة تقديراً لمنتسبي قوة الإطفاء العام الذين يواصلون أداء واجبهم الوطني في مختلف الظروف، ويسهمون بدور محوري في تعزيز سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات، خصوصاً في ظلّ الظروف الاستثنائية الأخيرة التي شهدتها البلاد وما تطلبته من جاهزية عالية واستجابة فاعلة. ونحرص في بنك برقان على الاحتفاء بالعاملين في الصفوف الأمامية وتسليط الضوء على إسهاماتهم انطلاقاً من إيماننا بأهمية دعم الكوادر الوطنية التي تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات والحالات الطارئة. وقد سُعدنا بالتفاعل الكبير الذي شهدته المبادرة من منتسبي قوة الإطفاء العام، ونعتز بما لمسناه من إشادة وتقدير لهذه اللفتة الوطنية، بما يعكس أهمية الاحتفاء بالعاملين في الصفوف الأمامية. كما كان للإقبال الكبير من أصحاب المشاريع ورواد الأعمال الكويتيين على المشاركة منذ اللحظة الأولى دورٌ بارز في إنجاحها، في مشهد يجسد روح التكاتف والمسؤولية المجتمعية، ويؤكد حرص مؤسسات القطاع الخاص على دعم المبادرات الوطنية”.

من جهته، قال العميد/ محمد بدر الغريب، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام: “إن هذه المبادرة تحمل قيمة معنوية كبيرة لمنتسبي قوة الإطفاء العام، لما تعكسه من تقدير مجتمعي للدور الذي يؤدونه في الحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات، مشيداً بجهود بنك برقان وشركائه في تنظيم هذه المبادرة التي تجسّد معاني الوفاء والاعتراف بجهود الكوادر الوطنية. هذا التكريم يأتي تقديراً للجهود التي بذلها منتسبو قوة الإطفاء العام خلال الفترة الاستثنائية الأخيرة، وتأكيداً على أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية بين مؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية. كما نودّ أن نعرب عن شكرنا لبنك برقان على هذه اللفتة التقديرية التي تسهم في تحفيز المنتسبين ومواصلة عطائهم في خدمة الوطن والمجتمع”.

ضيافة بنك برقان لمنتسبي قوة الإطفاء خلال المبادرة

وفي إطار هذه المبادرة، حرص بنك برقان على تقديم مواد توعوية ضمن الحملة المصرفية الوطنية “لنكن على دراية”، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت ودعم البنوك المحلية، بهدف تعزيز الثقافة المالية وترسيخ مفاهيم الاستخدام الآمن للخدمات المصرفية والرقمية. كما ركزت هذه المواد على رفع مستوى الوعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني وأساليب الوقاية منه، بما يسهم في تعزيز الممارسات المصرفية الآمنة وترسيخ الوعي المالي لدى مختلف شرائح المجتمع.