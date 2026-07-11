“الداخلية” تنفذ تمرين رماية بالذخيرة الحية غدا الأحد بين جزيرتي عوهه وكبر

خريطة توضيحية للموقع البحري "BRAVO"

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لجناح طيران الشرطة تنفيذها تمرين رماية بالذخيرة الحية في الموقع البحري (BRAVO) وذلك من يوم غد الأحد حتى يوم الثلاثاء المقبل من الساعة 6 إلى 10 صباحا.

وذكرت (الداخلية) في بيان اليوم السبت أن التمرين سيتم تنفيذه بالمنطقة الواقعة ما بين جزيرة (عوهه) وجزيرة (كبر) على ارتفاع 3000 قدم ونزولا فوق سطح البحر.

وأهابت بجميع مرتادي البحر والصيادين وأصحاب القوارب ضرورة عدم الاقتراب من موقع التمرين خلال الأوقات المحددة والالتزام بالتعليمات الصادرة حفاظا على السلامة العامة.

وأضافت أن تنفيذ هذا التمرين يأتي ضمن البرامج التدريبية المعتمدة الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية والكفاءة العملياتية وتعزيز قدرات الطواقم الجوية على تنفيذ مهامها وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.