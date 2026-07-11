بنك الخليج يعين فيصل العدساني نائباً للرئيس التنفيذي والغربللي مديراً عاماً للخدمات المصرفية للشركات والدولية

فيصل العدساني يميناً وفيصل الغربللي يساراً

ضمن مساعيه المتواصلة لإفساح المجال أمام الكوادر الوطنية لتولي المناصب القيادية، وانطلاقاً من استراتيجية البنك لعام 2030، أعلن بنك الخليج عن تعيين السيد/ فيصل عبد الوهاب يوسف العدساني بمنصب نائب الرئيس التنفيذي. كما تم تعيين فيصل محمد سيد أحمد الغربللي بمنصب مدير عام الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الدولية، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 9/7/2026، وذلك بعد عرض طلبي الترشيح على بنك الكويت المركزي.

يذكر أن السيد/ فيصل العدساني يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي بالوكالة في بنك الخليج منذ عام 2023، وكان يشغل قبلها منصب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات خلال الفترة من 2021 إلى 2023.

ويمتلك العدساني خبرة مصرفية واسعة تصل إلى نحو 22 عاماً، شغل خلالها العديد من المناصب والمسؤوليات في بنك الخليج، إذ التحق بالعمل في البنك منذ عام 2004، وتدرج خلال تلك الفترة في العديد من المواقع، إلى أن وصل لمنصب نائب المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في عام 2019، حيث كان يشرف على الشركات متعددة الجنسيات -وشركات النفط والغاز.

ويحمل العدساني درجة البكالوريوس في التمويل من جامعة دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية، وحاصل على عدة دورات في الإدارة من كلية هارفارد للأعمال، والمعهد الأوربي لإدارة الأعمال “إنسياد”، وجامعة بيركلي بكاليفورنيا.

أما السيد/ فيصل الغربللي فيتمتع بخبرة تتجاوز 25 عاماً في العمل المصرفي وتحديداً في بنك الخليج، قضى منها نحو 18 عاماً في مجال الخدمات المصرفية للشركات، فيما التحق الغربللي بالعمل في بنك الخليج اعتباراً من يناير 2001 حيث عمل بإدارة التدقيق الداخلي، وفي عام 2007 انضم الى إدارة الخدمات المصرفية للشركات وترقى بالمناصب إلى أن وصل إلى منصب نائب المدير العام للخدمات المصرفية للشركات.

والغربللي حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال وتمويل من جامعة الكويت وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال ((EMBA من كلية إنسياد الفرنسية كما أنهى العديد من برامج التدريب في الائتمان والقيادة المقدمة من مؤسسات مرموقة كمؤسسة هارفرد للأعمال وكلية شيكاغو بووث وغيرها.