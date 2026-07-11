“بوبيان” يطلق “تساهيل”… الهوية التمويلية الجديدة لحلول التمويل الاستهلاكي

عبدالله المجحم يشكر الحضور بعد الإعلان عن إطلاق "تساهيل" من بوبيان

أعلن بنك بوبيان إطلاق هويته الجديدة لحلول التمويل الاستهلاكي “تساهيل”، وذلك خلال حفل خاص أقامه بحضور نخبة من قيادات البنك وشركائه الاستراتيجيين وممثلي عدد من المؤسسات والشركات الرائدة في مختلف القطاعات، في خطوة تعكس رؤيته المستمرة لتطوير الحلول التمويلية وتقديم تجربة أكثر مرونة وسهولة تتماشى مع تطلعات العملاء واحتياجاتهم المتجددة.

وشهد الحفل كذلك تكريم عدد من شركاء النجاح الذين حققوا أداءً متميزاً خلال عامي 2025 و 2026، تقديراً لدورهم في دعم مسيرة النمو والتطوير وتعزيز نجاح شراكاتهم الاستراتيجية مع البنك، بما يعكس أهمية التعاون المشترك في تطوير حلول وخدمات تحقق قيمة مستدامة للعملاء.

هوية جديدة للحلول التمويلية

وفي تعليقه بهذه المناسبة، قال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية في بنك بوبيان عبدالله المجحم “ما نشهده اليوم ليس مجرد إطلاق لهوية جديدة فحسب، بل خطوة ضمن رؤيتنا لتطوير الحلول التمويلية والشراكات النوعية وبناء تجربة تمويلية أكثر تكاملاً، ونؤمن بأن هذه الهوية ستسهم في إعادة تقديم تجربة التمويل الاستهلاكي بصورة أكثر مرونة، تتيح للعملاء خيارات أوسع، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون من شركاء استراتيجيين في مختلف القطاعات.”

وأضاف أن “تساهيل” يعكس مرحلة متقدمة من تطور أعمال التمويل الاستهلاكي في “بوبيان”، والتي شهدت خلال السنوات الماضية نمواً متواصلاً على مستوى الحلول التمويلية، والشراكات الاستراتيجية، وتنوع القطاعات التي يغطيها البنك، بما عزز مكانته كإحدى المؤسسات المالية الرائدة في هذا المجال على مستوى السوق المحلي.

وأوضح أن العملاء أصبحوا أكثر وعياً وحرصاً على اختيار الحلول المصرفية والتمويلية التي تمنحهم تجربة أكثر سلاسة وتلبي احتياجاتهم اليومية بأسلوب عملي وميسر، وهو ما دفع “بوبيان” إلى مواصلة تطوير خدماته التمويلية بصورة أكثر شمولية تجمع بين المزايا والعروض الحصرية والشراكات النوعية والتي ترتكز على فهم أعمق لاحتياجات العملاء وأنماط حياتهم المتغيرة.

ونوه المجحم إلى أن إطلاق “تساهيل” جاء تماشياً مع هذا التوجه، حيث يمثل الهوية الجديدة إطاراً موحداً يجمع مجموعة واسعة من الحلول التمويلية المتنوعة والمبتكرة تحت مظلة واحدة، بما يسهّل على العملاء التعرف على الخيارات المتاحة والاستفادة منها ضمن تجربة أكثر وضوحاً وسهولة، وهو ما يعكس فلسفة “بوبيان” القائمة على وضع العميل في صميم كل ما يقدمه من خدمات ومبادرات.

شبكة واسعة من الشراكات الاستراتيجية

وقال أن أحد أبرز المقومات التي ترتكز عليها “تساهيل” يتمثل في شبكة الشراكات الواسعة التي نجح البنك في بنائها مع أكثر من 150 شركة ومؤسسة من مختلف القطاعات الحيوية، الأمر الذي مكّنه من تطوير عروض وخيارات متنوعة تلبي احتياجات شرائح واسعة من العملاء.

ونوه أن هذه الشراكات تشمل قطاعات رئيسية مثل السيارات والرعاية الصحية والتعليم والأثاث والإلكترونيات وتنسيق الحدائق وغيرها، بما يمنح العملاء فرصاً أوسع للاستفادة من حلول تمويلية مصممة لتلبية احتياجاتهم المختلفة.

وأضاف أن هذه العلاقات لم تُبنَ على أساس التعاون التجاري فقط، وإنما جاءت نتيجة سنوات من العمل والنمو المشترك والثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في تقديم قيمة حقيقية للعملاء، وهو ما انعكس على جودة العروض والخدمات المقدمة عبر هذه المنظومة، مؤكداً أن نجاح أي تجربة تمويلية لا يعتمد على المنتج وحده، بل في قدرتها على توحيد جهود مختلف الأطراف ضمن منظومة متكاملة تحقق قيمة حقيقية ومستدامة للعملاء، وهو ما يعكس النهج الذي يتبعه بنك بوبيان في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد ترتكز على الثقة والتكامل وتحقيق المصالح المشتركة.

قيمة تتجاوز التمويل

وحول ما توفره الهوية الجديدة “تساهيل” مزايا للعملاء في مجال التمويل الاستهلاكي، أوضح أنها تشمل مجموعة واسعة من الحلول التمويلية المصممة لتلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات، مدعومة بعروض حصرية تم تطويرها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. كما تتضمن عروضاً خاصة ضمن عدد من الشراكات المختارة تصل في بعضها نسبة الأرباح إلى 0%، إلى جانب خيارات تمويل مرنة تصل إلى 25 ألف د.ك وفترات سداد تمتد حتى خمس سنوات، بما يمنح العملاء مساحة أكبر للتخطيط وتحقيق احتياجاتهم المختلفة بصورة تتناسب مع إمكاناتهم ومتطلباتهم.

شركاء في النجاح

وفي سياق متصل، قال المجحم أن تكريم شركاء النجاح خلال الحفل يجسد إيمان بنك بوبيان بأن الإنجازات المستدامة لا تتحقق بشكل منفرد، وإنما هي نتاج تعاون طويل الأمد وعلاقات قائمة على الثقة والالتزام وتحقيق المصالح المشتركة.

وأوضح أن الشركات التي تم تكريمها اليوم قدمت نماذج متميزة في التعاون والتميز والقدرة على تقديم قيمة حقيقية للعملاء، وأسهمت بشكل مباشر في تعزيز نجاح المبادرات والحلول التمويلية التي يطرحها البنك.

وأضاف أن هذا التكريم يمثل رسالة تقدير لجميع الشركاء الذين لعبوا دوراً محورياً في دعم مسيرة التطوير والنمو، وساهموا في ترسيخ ثقافة التعاون والابتكار وتحقيق نتائج إيجابية انعكست على مختلف الأطراف.

وأشار إلى أن تنوع الجهات المكرمة بين قطاعات السيارات والتعليم والرعاية الصحية والأثاث وغيرها يعكس اتساع نطاق الشراكات التي نجح البنك في بنائها، ويؤكد أهمية التكامل بين مختلف القطاعات في تطوير خدمات وحلول تلبي احتياجات العملاء بصورة أكثر شمولية.

نحو آفاق أوسع للنمو

وأضاف “ننظر إلى تساهيل باعتبارها الهوية التي ستقود المرحلة المقبلة في تطوير حلول التمويل الاستهلاكي في بوبيان، وسنواصل البناء عليها من خلال تعزيز وتوسيع شبكة الشراكات، وتطوير مزايا جديدة، وابتكار حلول أكثر مرونة، بما يعزز القيمة المقدمة للعملاء ويواكب تطلعاتهم المتجددة.”

واختتم المجحم “إن النجاح الحقيقي لا يُقاس بعدد المنتجات التي نقدمها، وإنما بالقدرة على استباق متطلبات السوق، وتطوير حلول تعزز الريادة، وشراكات استراتيجية تواكب المستجدات وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون والنمو المستدام.”