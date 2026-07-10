مونديال 2026: البيروفيون يطلقون اسم هالاند على المئات من حديثي الولادة

هالاند يحتفل بهدف منتخب النرويج

أطلق اسم النجم إرلينغ هالاند على المئات من حديثي الولادة في البيرو، تيمنا بهداف قاد منتخب بلاده النروج إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها، وفق ما أفادت الجمعة هيئة السجل المدني في البلاد.

وحظي هالاند، ماكينة التسجيل النروجية، بشعبية جارفة خلال نسخة 2026 من أكبر حدث كروي في العالم، بعدما ساهم نجم مانشستر سيتي الإنكليزي بأهدافه السبعة في أربع مباريات في وصول بلاده إلى ربع النهائي بعد إقصائها العملاقة البرازيل 2-1، ضاربة موعدا السبت مع إنكلترا.

ووصل إعجاب مشجعيه في البيرو إلى حد تسمية أطفالهم باسمه، إذ يحمل 468 شخصا اسم عائلة النروجي، وفقا لهيئة السجل المدني.

كما يحمل 91 مولودا الاسم الكامل إرلينغ هالاند، بحسب المصدر نفسه.

وقال المتحدث باسم هيئة السجل المدني إيفان توريس لقناة “باناميريكانا” التلفزيونية “يشكل عدد من نجوم كرة القدم مصدر إلهام للبيروفيين عند تسجيل أطفالهم بهذه الأسماء”.

وأوضح توريس أن معظم الأطفال الذين سُموا تيمنا بهالاند سُجلوا خلال الأسابيع التي أعقبت انطلاق كأس العالم، مع ارتفاع الأعداد بشكل لافت بعد تأهل النروج إلى ربع النهائي.

وأضاف “هالاند بيروفي أيضا”.

وسبق أن ألهمت حمى كرة القدم الآباء الجدد في البيرو، إذ يحمل 3402 اسم عائلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من بينهم 292 يحملون الاسم الكامل لبطل مونديال 2022.

كما يوجد 1185 بيروفيا يحملون اسم عائلة البرتغالي كريستيانو رونالدو، في حين يحمل 1241 شخصا اسم جمال تيمنا بالنجم الإسباني الصاعد لامين جمال.

أما اسم البرازيلي نيمار، فيحمله 33809 شخصا في البيرو.